Um dos principais desafios do empreendedorismo é escolher o ramo certo para investir. Abrir um novo negócio exige planejamento, estudo de mercado e, principalmente, conhecimento sobre a área na qual se deseja atuar.

O momento no Brasil é favorável para novas lojas de motopeças. O cenário imposto pela pandemia de Coronavírus, com um crescimento acelerado dos serviços de delivery; somado à queda nas taxas de juros e a maior oferta de crédito, gerou um crescimento nas vendas de motos e, consequentemente, na venda de acessórios, peças e equipamentos para os veículos.

As projeções das fabricantes de motos são muito promissoras para 2020. Em setembro, por exemplo, a venda de motocicletas no país registrou um aumento de 3,77% na comparação com o mês anterior, de acordo com dados da Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Foram 99.623 unidades vendidas e praticamente todas as montadoras tiveram crescimento no número de novos emplacamentos de motos.

O segmento está em alta tanto por causa da maior procura pelo transporte individual quanto pela consolidação da motocicleta como uma ferramenta de trabalho para muitas pessoas. Esse contexto favorável é ideal para quem deseja empreender no setor de motopeças.

Veja dicas para montar uma loja de motopeças

Para abrir um novo negócio no mercado de motopeças, é importante entender como funciona a gestão deste tipo de empresa. É preciso ter em mente o perfil do cliente que a loja deseja atender, como os mecânicos de motos e os motociclistas que se preocupam com a manutenção do veículo.

O primeiro passo é definir se a loja terá um ponto comercial ou se as vendas serão realizadas por uma loja online ou um marketplace. Atualmente, é bem simples abrir um comércio eletrônico e vender para todas as regiões do Brasil utilizando tecnologias e meios de pagamento digitais. Mas, neste caso, é preciso estruturar um bom sistema de logística para realizar as entregas dos produtos.

Se a loja de motopeças for instalada em um ponto comercial, escolha uma região de fácil acesso, com estacionamento e próxima a áreas movimentadas da cidade. Faça um estudo prévio dos concorrentes e busque diferenciais para o seu negócio.

Ofereça um amplo portfólio de motopeças de qualidade comprovada, de marcas com procedência e credibilidade no mercado. Tenha um bom estoque inicial, monte uma equipe de vendas capacitada e faça uma excelente gestão financeira do negócio, com recursos para capital de giro e, se possível, uma reserva de segurança.

Coloque todas as despesas na ponta do lápis, com gastos fixos mensais e gastos variáveis. Faça o controle de fluxo de caixa e de estoque com o suporte de um software de gestão.

Dependendo do porte da loja de motopeças, o investimento inicial para a abertura do negócio pode girar em torno de R$ 150 mil.

Outra dica imprescindível é estabelecer boas parcerias com fornecedores, para que seja possível realizar boas negociações de preços e prazos de entrega. Por fim, tenha um bom plano de marketing, invista na identidade visual da marca, na presença digital e no bom relacionamento com os clientes.

Para encontrar as melhores motopeças do mercado, com suprimentos para abastecer toda a cadeia de lojistas do setor, faça contato com a Magnetron, empresa especializada em peças elétricas para motos.