Empresas com motoboys precisam redobrar os cuidados com a manutenção das motocicletas para evitar acidentes

Os pedidos de delivery em Curitiba cresceram de forma incalculável durante a pandemia de Coronavírus.

Para atender aos clientes que estão em isolamento social, trabalham em home office e que se acostumaram a fazer encomendas por aplicativo, muitos motoboys estão atuando em longas jornadas, que podem passar de 12 horas por dia.

Nesta situação, a revisão e a manutenção preventiva das motos, essenciais para evitar acidentes, são ainda mais recomendadas e devem ser feitas de acordo com a quilometragem rodada e o modelo de motocicleta.

A principal orientação é para que os motoboys fiquem atentos a qualquer alteração nos comandos e no veículo durante a pilotagem. Este costuma ser um sinal claro de que a moto precisa de uma parada para ajuste mecânico.

O aumento do uso da motocicleta para trabalhar é um dos fatores que impulsionou a fabricação de motos no Polo Industrial de Manaus. O crescimento do setor no mês de junho foi de mais de 427%, quando comparado com maio de 2020.

Em unidades, foram produzidas 78 mil novas motos no Brasil em junho, segundo informações divulgadas pela Abraciclo – Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, CicloMotores, Motonetas, Bicicletas e Similares.

Empresas que possuem frota de motocicletas em Curitiba, assim como grandes distribuidores de motos e revendas de motos, precisam fazer a revisão periódica dos componentes mecânicos dos veículos, por uma questão de segurança e durabilidade das motocicletas.

Além disso, a revisão de motos também deve incluir uma checagem completa dos componentes elétricos. Qualquer que seja a necessidade de componentes para as manutenções preventivas ou corretivas, os especialistas podem contar com as peças elétricas e de ignição da Magnetron.

A importância da qualidade das motopeças para a revisão mecânica

As motopeças de qualidade são essenciais para fazer a revisão de motos e garantir durabilidade e melhor desempenho aos veículos. A Magnetron tem um guia completo de peças para motos, a fim de atender empresas que trabalham com entregas e delivery em Curitiba e região, mas também em outros lugares do Brasil.

Na Magnetron, os clientes vão encontrar uma ampla variedade de atuadores, baterias, bobinas, bombas de combustível, buzinas, cabos elétricos, cachimbos de vela, CDIs, chaves de luz e conjunto de travas.

O Guia Magnetron tem ainda fiações, estatores, engrenagens e embreagens de partida, kits conversores, interruptores, iluminações, fusíveis, reguladores retificadores, painéis e componentes, motores de partida, módulos de ignição, relés, medidores de combustível, volantes, velas de ignição, suportes e escovas, além de sensores.

Todos os itens necessários para a manutenção de motos em Curitiba são encontrados na Magnetron, com a garantia de qualidade e procedência.

Controle de qualidade das peças da Magnetron

Para assegurar desempenho e durabilidade, a Magnetron tem um controle de qualidade rigoroso com as peças para motocicletas. Por isso, as peças passam por uma série de testes e análises para assegurar rendimento e eficiência para o cliente.

Cada uma das peçasé testada de maneira individual no centro de qualidade da Magnetron, que possui os melhores equipamentos e adota os processos mais meticulosos e apropriados para a verificação de motopeças. Todos os produtos da empresa são produzidos por engenheiros experientes e especializados no segmento de motocicletas. Conheça o portfólio!