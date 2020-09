A Abraciclo divulgou dados que mostram aumento na produção de motocicletas no polo industrial de Manaus

Os últimos dias foram muito positivos para todos os negócios ligados ao segmento de motocicletas, desde empresas de aplicativos de delivery como Uber, iFood e Rappi; até as revendas de motocicletas e lojas de motopeças.

A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares divulgou dados muito otimistas sobre o setor. Depois de uma brusca queda em maio, o mês junho de 2020 registrou a marca de 78 mil unidades de motos produzidas no Brasil, com crescimento maior que 427% em relação ao mês anterior.

Seguindo a tendência de alta na produção de motos no Brasil, o país já começa a mostrar uma retomada da economia, após a parada drástica e repentina do mercado devido às medidas sanitárias adotadas pelas autoridades para conter o avanço do coronavírus.

Com a volta gradativa das atividades de varejo, o setor deve se manter aquecido nos próximos meses, reativando toda a cadeia que envolve o mercado de motos, como equipamentos de proteção, acessórios e peças para motocicletas.

Com isso, segundo informações atualizadas da Abraciclo, a frota de motos no Brasil já ultrapassa a marca de 28.614.644 unidades.

