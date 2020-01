É sempre necessário cuidar da moto, mas na praia, ela exige cuidados especiais. Confira com as dicas com a Magnetron.

Pilotar a própria moto nunca esteve tão em alta. Em 2019, o mercado brasileiro de motos superou o número de unidades vendidas em 1 milhão, o que significa um crescimento de 14,8% se comparado ao ano anterior. Para 2020, a previsão é de que cresça 9% sobre este número, porcentagem que pode alcançar a marca de 1,17 milhão de motos vendidas. Os dados são da Fenabreve, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.

Mas ter uma motocicleta exige cuidados, dos mais simples aos mais específicos. Isso porque com a manutenção básica feita rotineiramente, muitos problemas graves são evitados por meio da prevenção. Prestar atenção nesses detalhes pode dar longa vida à moto e aos equipamentos.

Portanto, a manutenção da moto é essencial, como em qualquer veículo. A revisão inclui troca de óleo e verificação ou calibragem de pneus. O ideal é que seja feita a cada 10 mil quilômetros rodados.

A transmissão também deve ser verificada. Corrente, pinhão e coroa são alguns dos itens que compõem o sistema e precisam estar lubrificados e regulados com a folga correta. Ficar de olho nessas peças básicas da moto garante economia e mais segurança.

Além disso, tomar cuidado no dia a dia, evitando o excesso do uso da embreagem ao parar no sinal e utilizar ponto morto (neutro), por exemplo, também pode dar mais longevidade à moto. E, claro, manter a moto limpa faz toda a diferença.

Quando fora da rotina, o piloto pode ficar em dúvida sobre como manter a moto em bom estado, principalmente durante uma viagem. Aproveitando a onda do verão, a Magnetron trouxe dicas que podem tornar sua ida à praia mais tranquila e a moto sempre tinindo.

Mantendo os cuidados fora da rotina

A Magnetron se mostra como uma parceira em momentos importantes da sua vida e facilita a manutenção da moto. As principais dicas para manter a moto em dia quando se está na praia são:

Antes de viajar, é mais do que essencial fazer uma revisão na moto, para ter certeza que a manutenção está em dia e que não há problemas em pegar a estrada.

Uma vez em cidades litorâneas, a recomendação é lavar a moto semanalmente, quando a viagem for mais longa. Se for mais curta, pode lavar quando voltar para casa.

Para evitar a maresia durante a noite, o ideal é guardar a moto em lugar seguro e fechado.

Cuide da calibragem. No verão, a temperatura do asfalto pode passar de 60º C. Nessas condições, andar com a calibragem baixa acelera o degaste do pneu, além de aumentar o consumo da moto

Em dias de calor é importante verificar regularmente o nível de óleo e de fluído de arrefecimento, sempre em local plano e com o motor frio.

Conheça a Magnetron

Presente em mais de 5 mil pontos de vendas em todo o território nacional, a Magnetron abastece o mercado de peças de reposição para o sistema elétrico de motocicletas. Nascida em Joinville (SC), a empresa tem sede em São José dos Pinhais (PR) desde 1995. A Magnetron é pioneira na industrialização de sistemas de ignição e energia para motos. Com um completo mix de produtos e mais de 1.700 itens no portfólio, a empresa é reconhecida no mercado de reposição de motopeças pela qualidade, origem dos produtos, tecnologia e inovação.



Mais informações no site http://www.magnetron.com.br.