O WhatsApp Business é uma das ferramentas de comunicação mais usadas pelas empresas brasileiras. O aplicativo é gratuito e, segundo o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), ele já é usado por 72% dos empreendedores que possuem lojas e empresas de pequeno porte.

O aplicativo de mensagens é ideal para fazer o atendimento aos clientes e possui diversas funcionalidades que contribuem para a boa gestão do processo de comunicação das empresas.

Para as lojas de motopeças e oficinas mecânicas, o WhatsApp Business pode ser usado para o envio de orçamentos, agendamentos, pedidos para delivery, pós-venda, relacionamento com o cliente, entre outras funções. Veja todos os benefícios do app e saiba como usá-lo:

Relacionamento – Com o WhatsApp Business, as lojas de motopeças e oficinas mecânicas de motocicletas conseguem estreitar e fortalecer o relacionamento com os clientes, por meio de mensagens regulares e respostas mais rápidas.

Pós-vendas – O aplicativo permite que as empresas fiquem em contato mais próximo com os clientes, especialmente no pós-venda, no qual é importante avaliar o grau de satisfação dos consumidores.

Apresentação de produtos do catálogo – Todas as novidades do catálogo de produtos e serviços podem ser enviadas aos clientes por meio do app.

Comunicação de novidades – Campanhas promocionais, novidades, ações especiais nos pontos de vendas, descontos e outras iniciativas podem ser comunicadas rapidamente para os clientes pelo WhatsApp Business.

Além desses benefícios, o aplicativo de mensagens para contas comerciais oferece a possibilidade de disparar mensagens personalizadas para vender produtos e serviços, permite segmentar os clientes em listas para o envio de promoções e informativos e tem recursos de lista de transmissão.

É importante destacar que, antes de começar a enviar mensagens aos clientes, as empresas precisam pedir autorização, para que os conteúdos não se tornem invasivos e façam com que a conta comercial seja bloqueada. O respeito ao cliente e o estabelecimento de uma relação comercial transparente e ética vêm sempre em primeiro lugar.

Empregar o WhatsApp Business no segmento de motopeças e oficinas mecânicas ajuda a melhorar o marketing conversacional das empresas e agiliza o processo de vendas.

A ferramenta é ideal para distribuidores e grandes revendas de peças que trabalham com as peças da Magnetron, pois garante uma interação mais rápida e qualificada entre cliente e empresa.

Ao criar uma conta comercial no aplicativo, é possível adicionar uma foto ou o logo da empresa, informações como e-mail, endereço, horário de funcionamento e segmento do negócio.

No aplicativo, os empreendedores podem enviar seus catálogos de produtos, profissionalizar a comunicação com o cliente, configurar mensagens de saudação e ausência e criar mensagens prontas e padronizadas. Além disso, é possível ter um botão de direcionamento para o WhatsApp na fanpage da empresa no Facebook.

O aplicativo está disponível para smartphones Android e iOS e pode ser baixado na loja de apps do seu celular. Faça o download, profissionalize sua interação com os clientes e venda muito mais as motopeças da Magnetron!