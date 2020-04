Estima-se que mais de 3 milhões de pessoas atuem como motoboys no Brasil

Veja abaixo vídeo da nossa homenagem:

Homenagem da Magnetron aos Guerreiros sobre 2 Rodas!

A atividade de motoboy ou motoentregador surgiu no Brasil na década de 80, quando um argentino trouxe a ideia para cá. A origem da profissão, no entanto, pode ter surgido no exército britânico, no começo do século XX, quando motociclistas exerciam funções importantes para o sistema de informação militar, principalmente nos períodos das guerras mundiais. Já na grande greve do sistema de postagem do correio britânico, na década de 70, as motos passaram a ser usadas pelos civis para fazerem as entregas.

Estima-se que haja mais de 3 milhões de motoboys no Brasil, segundo dados do Sindimoto-SP. E mesmo em meio à pandemia da COVID-19, eles não param. Pelo contrário, estão trabalhando até mais, visto que o sistema de motoentregas tem sido a resposta para este período de isolamento social.

Pensando nestes guerreiros sobre duas rodas, a Magnetron, pioneira na industrialização de sistemas de ignição e energia para motos, está veiculando um vídeo no qual os funcionários da empresa homenageiam os motoentregadores.

Os colaboradores da empresa destacam palavras como disponibilidade, coragem, imensa gratidão e dedicação. Se lembram que faça chuva ou faça sol e época de pandemia ou não, eles seguem firmes entregando as encomendas, sendo verdadeiros heróis para manter a população abastecida.

A Magnetron reforça ainda que o momento é delicado, mas que em breve vai passar. “Nossa confiança está nos profissionais unidos e comprometidos que estão na linha de frente do combate a COVID-19”.

Além da homenagem, no site da empresa www.magnetron.com.br há uma série de cuidados a se tomar quando sair e quando voltar para casa. Vale a visita. A Magnetron funciona desde 1995, abastecendo o mercado nacional de peças de reposição para o sistema elétrico de motocicletas em mais de 5 mil pontos de venda. São mais de 1.700 itens no seu portfólio.