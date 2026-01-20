José Ronaldo construiu uma trajetória marcada pela dedicação à medicina, ao serviço público e ao conhecimento. Estudou na EPCAR – […]

José Ronaldo construiu uma trajetória marcada pela dedicação à medicina, ao serviço público e ao conhecimento. Estudou na EPCAR – Escola Preparatória de Cadetes do Ar, instituição da Aeronáutica Brasileira, e formou-se em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com especialização em Anestesiologia, também pela UFPR. Ao longo de sua carreira, atuou como médico nos municípios de Ribeirão Claro, Jacarezinho, Cambará, Andirá e Bandeirantes, e atualmente exercia a função de médico anestesista nos municípios de Bandeirantes e Andirá.

Era amplamente reconhecido por sua dedicação à medicina, pelo respeito, empatia e carinho com que tratava seus pacientes, sendo uma pessoa muito querida, além de extremamente inteligente e estudiosa. Também exerceu importantes funções na área da saúde pública, tendo sido secretário municipal de saúde nos municípios de Jacarezinho e Cambará, além de chefe regional de saúde do Norte Pioneiro.

Na vida pública, teve atuação marcante no município de Andirá. Foi vereador entre 2005 e 2008, sendo, à época, o vereador mais votado da história do município. Posteriormente, foi eleito prefeito de Andirá, tornando-se o primeiro prefeito reeleito da história do município, deixando um legado de trabalho e compromisso com a população.

No âmbito familiar, José Ronaldo sempre demonstrou profunda e constante dedicação à educação dos filhos, acreditando que o estudo, a disciplina e o conhecimento eram os maiores legados que poderia deixar. Deixa sua esposa, Ana Lúcia dos Santos Xavier, e três filhos: Felipe Santos Xavier, médico cirurgião plástico; Jhulya Maria Vieira Xavier, médica; e Luiz Henrique Xavier, Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Deixa ainda seis netos, aos quais dedicava grande afeto.

O translado do corpo será realizado para o município de Andirá, onde ocorrerão o velório e o sepultamento