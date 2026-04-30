LT Studios aposta em jogos próprios e publicação de projetos para ampliar presença do Brasil na indústria internacional de games

O mercado global de games movimenta bilhões de dólares por ano e segue em expansão acelerada. Embora o Brasil esteja entre os grandes consumidores de jogos eletrônicos, o país ainda busca consolidar espaço como produtor relevante de títulos com alcance internacional.

De olho nesse cenário, o empresário Richard Lucas da Silva Miranda decidiu investir na criação da LT Studios, estúdio brasileiro que nasce com a proposta de desenvolver jogos próprios e também atuar na publicação de projetos de outros desenvolvedores.

Modelo de negócio prioriza crescimento estruturado

Segundo a empresa, a estratégia desde o início foi adotar um modelo diferente do que costuma ser praticado por parte do mercado nacional. Em vez de depender exclusivamente de projetos terceirizados, a LT Studios pretende investir em propriedade intelectual própria, buscando construir ativos de longo prazo.

A proposta também busca ampliar o controle sobre todas as etapas dos projetos, da criação ao posicionamento comercial, além de criar bases para crescimento gradual da operação.

Estúdio combina desenvolvimento e publicação

A LT Studios atuará em modelo híbrido. Além da produção de jogos autorais, a empresa também pretende apoiar e publicar projetos de outros estúdios.

Na prática, o formato pode ampliar oportunidades de atuação dentro da cadeia produtiva do setor e aproximar diferentes iniciativas do mercado brasileiro de games.

Primeiro jogo está em produção

O primeiro projeto da empresa já está em desenvolvimento. Intitulado Estado Paralelo, o jogo se passa em ambiente urbano inspirado na realidade brasileira.

A proposta reúne elementos como progressão, economia interna e controle de território, características presentes em títulos contemporâneos do setor.

Apesar do avanço da produção, a empresa ainda não divulga detalhes adicionais sobre o projeto. Segundo Richard Lucas da Silva Miranda, o foco atual está na estruturação do produto.

“A prioridade neste momento é garantir que o jogo esteja bem estruturado, tanto no design quanto na aceitação de mercado. A divulgação vem na hora certa”.

Estratégia busca reduzir riscos no lançamento

A decisão de concentrar esforços primeiro na validação do produto antes de campanhas mais amplas de marketing acompanha uma estratégia adotada por parte da indústria de games.

Esse modelo permite ajustes durante o desenvolvimento e reduz riscos de lançamentos que não atendam às expectativas do público.