Casos de adulteração reforçam a importância de conhecer a procedência e entender as informações das embalagens; especialista explica as diferenças entre os tipos de azeite e dá dicas para preservar a qualidade do produto

O azeite de oliva está presente em muitas cozinhas brasileiras. Vai na salada, no preparo de carnes, nos refogados e até na finalização de pratos. Mas, diante de tantas marcas, embalagens e diferenças de preço nas prateleiras, uma dúvida merece atenção: como saber se o produto escolhido realmente corresponde à qualidade indicada no rótulo?

A preocupação não é por acaso. Nos últimos anos, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) intensificou a divulgação de alertas sobre azeites de oliva desclassificados após análises laboratoriais identificarem irregularidades, incluindo a presença de outros óleos vegetais na composição. Desde 2024, diferentes marcas e lotes foram alvo de medidas de fiscalização e recolhimento.

O cenário reforça a importância de observar alguns detalhes antes de colocar o produto no carrinho. Afinal, escolher um bom azeite envolve mais do que procurar a palavra extravirgem na embalagem ou optar pela marca mais conhecida.

Linha de azeites extravirgens La Violetera, com diferentes apresentações e opções para o dia a dia.

Para Diogo Pollon, gerente de Compras da La Violetera, o primeiro cuidado começa pela procedência. Comprar em estabelecimentos de confiança e desconfiar de produtos com preços muito abaixo da média são atitudes importantes.

“Na prática, um azeite extravirgem vendido pela metade do preço das marcas consolidadas dificilmente se sustenta, já que o custo da matéria-prima não permite esse tipo de diferença”, explica.

O que observar no rótulo antes de comprar?

Um dos primeiros pontos é conferir a denominação de venda, ou seja, a identificação da categoria do produto. Se a intenção é comprar um azeite extravirgem, essa classificação precisa estar claramente indicada na embalagem.

A atenção é importante porque alguns produtos podem utilizar imagens de oliveiras e azeitonas para se aproximar visualmente dos azeites tradicionais, embora sejam óleos compostos ou misturas com outros óleos vegetais.

Também vale conferir o país de origem, a identificação do fabricante ou envasador e, no caso de produtos importados, os dados do importador. Número do lote e prazo de validade são outras informações que não devem passar despercebidas.

Quando disponíveis, a safra e a data de envase também ajudam na avaliação. Como o azeite perde qualidade com o passar do tempo, conhecer essas referências pode auxiliar na escolha de um produto mais fresco.

O que conferir no rótulo do azeite?

Antes de escolher um produto, vale observar:

Denominação de venda: confira se está identificado como azeite de oliva extravirgem, virgem ou outra categoria.

confira se está identificado como azeite de oliva extravirgem, virgem ou outra categoria. Acidez: observe o percentual informado. No extravirgem, o limite é de 0,8%. Mas lembre-se: a acidez, sozinha, não determina a qualidade do azeite.

observe o percentual informado. No extravirgem, o limite é de 0,8%. Mas lembre-se: a acidez, sozinha, não determina a qualidade do azeite. Origem: verifique o país de produção.

verifique o país de produção. Responsável pelo produto: observe a identificação do fabricante, envasador ou importador.

observe a identificação do fabricante, envasador ou importador. Lote e validade: informações importantes para rastreabilidade e controle.

informações importantes para rastreabilidade e controle. Safra e data de envase: quando disponíveis, ajudam a conhecer melhor a idade do produto.

Extravirgem, virgem e óleo de bagaço: quais são as diferenças?

Nem todo produto derivado da oliva é igual. As diferenças envolvem a forma de obtenção, o processamento e os parâmetros de qualidade exigidos para cada classificação.

O azeite extravirgem ocupa a categoria mais alta. É obtido exclusivamente por processos mecânicos ou físicos, sem passar por refino, e precisa atender a critérios químicos e sensoriais específicos. Entre eles está o limite de acidez livre de 0,8%.

Além das análises laboratoriais, o produto passa por avaliação sensorial realizada por provadores treinados. Para receber a classificação extravirgem, deve apresentar características positivas, como aroma e sabor frutados, sem defeitos sensoriais.

O azeite virgem também é obtido por processos mecânicos, mas admite acidez de até 2% e pode apresentar pequenas alterações sensoriais que não são permitidas na categoria extravirgem.

Já o óleo de bagaço de oliva tem outra origem. Ele é produzido a partir da parte sólida que sobra após a extração do azeite, passando por processos específicos de obtenção e refino. É um produto diferente do azeite extravirgem e tem características próprias para utilização culinária.

Uma confusão bastante comum envolve justamente a informação de acidez. Apesar de aparecer nas embalagens, ela não significa que o azeite tenha gosto ácido.

“Trata-se de um indicador químico da quantidade de ácidos graxos livres, que aumenta quando as olivas estão danificadas, demoram a ser processadas ou são mal armazenadas”, explica Pollon.

Uma acidez mais baixa pode indicar bons cuidados ao longo da produção, mas não deve ser analisada isoladamente. A qualidade depende da combinação de diferentes parâmetros.

Entenda as principais categorias

Produto Características Azeite extravirgem Obtido por processos mecânicos, com acidez livre de até 0,8% e sem defeitos sensoriais. Azeite virgem Também obtido mecanicamente, com acidez livre de até 2% e possibilidade de pequenos defeitos sensoriais. Óleo de bagaço de oliva Produzido a partir do resíduo sólido da extração do azeite, com processamento e refino específicos.

Por que a embalagem influencia a qualidade do azeite?

Escolher um bom azeite não depende apenas do que está escrito no rótulo. A embalagem também tem papel importante na conservação do produto.

A luz, o calor e o oxigênio estão entre os principais fatores que aceleram a deterioração do azeite. A exposição à luminosidade favorece a oxidação, enquanto temperaturas elevadas contribuem para a perda de compostos aromáticos e antioxidantes. Já o contato prolongado com o ar pode comprometer o aroma e o sabor, especialmente depois que a embalagem é aberta.

Por isso, recipientes que bloqueiam a luz, como latas e vidros escuros, são alternativas adequadas para proteger o conteúdo. A escolha da embalagem, portanto, não é apenas estética: também está relacionada à preservação das características do produto.

Em casa, os cuidados continuam. O ideal é manter o azeite bem fechado, em local fresco e protegido da luz, longe do fogão e de janelas que recebam sol direto.

“Um hábito que deve ser evitado é transferir o azeite para galheteiros transparentes que ficam expostos à luz por semanas”, alerta Pollon.

Também não é necessário guardar o produto na geladeira. A baixa temperatura pode deixá-lo turvo ou provocar a formação de pequenos flocos. Essa alteração física não significa necessariamente que o azeite esteja estragado e tende a desaparecer quando ele retorna à temperatura ambiente.

Outro cuidado é escolher embalagens compatíveis com o consumo da família. Depois de abertas, elas ficam mais expostas ao oxigênio. Por isso, é interessante evitar que o produto permaneça por muito tempo em uso.

Como conservar o azeite em casa?

Mantenha a embalagem bem fechada.

Proteja o produto da luz direta.

Evite locais próximos ao fogão e a outras fontes de calor.

Prefira ambientes frescos e escuros.

Evite transferir o azeite para recipientes transparentes.

Escolha embalagens adequadas ao consumo da família.

Como escolher o azeite para cada tipo de preparo?

Além da classificação, os azeites extravirgens apresentam diferentes intensidades de aroma e sabor. Conhecer essas características ajuda a escolher o produto mais adequado para cada receita.

Os mais suaves e delicados costumam acompanhar bem peixes, saladas de folhas e preparações leves. Os de intensidade média são versáteis para o uso cotidiano. Já os mais intensos, com amargor e picância marcantes, podem valorizar carnes, legumes assados, grãos e pratos de sabor mais pronunciado.

O azeite extravirgem também pode ser utilizado na finalização de carnes e outros pratos, acrescentando aroma e sabor às preparações.

Essas características também estão relacionadas à presença de compostos naturais, como os polifenóis. Por isso, amargor e picância não devem ser interpretados automaticamente como sinais de defeito. Em azeites extravirgens, podem representar atributos sensoriais positivos.

Outra informação que costuma surpreender é que o azeite extravirgem pode, sim, ser utilizado no preparo de alimentos quentes.

Ao contrário do que muita gente imagina, não é necessário reservá-lo exclusivamente para saladas e finalizações. Ele pode ser usado em refogados e outras preparações domésticas. O aquecimento, porém, pode reduzir parte dos aromas mais delicados, razão pela qual alguns azeites se destacam ainda mais quando utilizados crus.

O óleo de bagaço de oliva também encontra espaço na cozinha, especialmente em preparações que exigem temperaturas mais elevadas e nas quais um sabor mais neutro é desejável.

Monovarietal ou blend: você conhece essas diferenças?

Existe ainda outra característica que ajuda a entender a diversidade de azeites disponíveis no mercado: a variedade de oliva utilizada na produção.

Um azeite monovarietal é elaborado a partir de uma única variedade de oliva. Já um blend combina diferentes variedades, permitindo reunir características sensoriais distintas em um mesmo produto.

Isso não significa que um seja necessariamente melhor do que o outro. A escolha depende do perfil de sabor desejado e da finalidade culinária.

Um monovarietal pode destacar as características particulares de determinada variedade, enquanto um blend permite combinar atributos para alcançar um resultado específico de aroma, sabor e intensidade.

Para o consumidor, conhecer essas diferenças é mais uma maneira de explorar a categoria, experimentar novos sabores e descobrir quais produtos combinam melhor com suas preferências.

Um bom azeite começa pela escolha

Conhecer a procedência, entender as informações do rótulo e observar as condições de conservação são atitudes que ajudam a fazer escolhas mais conscientes. A classificação, a acidez e as características sensoriais também oferecem pistas importantes sobre o produto que chega à mesa.

A tradicional latinha de azeite La Violetera faz parte da memória afetiva de gerações de brasileiros e é um dos símbolos mais conhecidos da marca.

Com diferentes tipos e intensidades disponíveis, o azeite pode acompanhar desde preparações simples do dia a dia até receitas especiais. E conhecer melhor suas características permite aproveitar essas possibilidades.

A La Violetera, marca com trajetória de 98 anos, trabalha com diferentes produtos derivados da oliva e mantém uma linha de azeites para acompanhar distintas preferências e ocasiões de consumo.

Uma condição especial para conhecer os azeites La Violetera

Quem deseja experimentar os produtos da marca pode aproveitar uma condição especial na loja online: utilizando o cupom GAZETAAZEITELV, o consumidor recebe 10% de desconto na compra de azeites La Violetera.

A oferta é válida até 28 de novembro de 2026, conforme as condições da loja.

Visite o site: www.lavioletera.com.br

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