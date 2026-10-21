Com tradição em Curitiba desde 1960, espaço reúne azeites, azeitonas, frutas secas e muitos outros produtos; aos sábados, os visitantes ainda podem experimentar diferentes sabores

Quem gosta de passear pelo Mercado Municipal de Curitiba sabe que a região é um verdadeiro convite para descobrir sabores. Tem frutas, temperos, ingredientes diferentes e uma infinidade de opções para quem adora cozinhar ou simplesmente levar alguma coisa gostosa para casa.

Mas você sabia que, bem ao lado do Mercado Municipal, existe um empório ligado a uma das marcas mais tradicionais de Curitiba?

É o Empório La Violetera, localizado na Rua General Carneiro, que reúne produtos da marca e de outros fabricantes em um único endereço. O espaço é uma opção tanto para quem está fazendo as compras do dia a dia quanto para quem procura ingredientes especiais para caprichar nas refeições.

E com a chegada de novembro e a aproximação das festas de fim de ano, o lugar também pode entrar no roteiro de quem já está pensando na ceia de Natal, no almoço em família ou naquele encontro com os amigos.

Um cantinho cheio de sabores ao lado do Mercado Municipal

A história da La Violetera tem uma ligação antiga com Curitiba. A empresa nasceu em 1928, quando o imigrante libanês Hassan Mohamed Raad começou a construir o negócio que, anos depois, se tornaria conhecido em todo o Brasil.

O comércio de alimentos cresceu, ganhou novas linhas de produtos e atravessou gerações. E a região do Mercado Municipal continuou fazendo parte dessa trajetória.

Desde 1960, a La Violetera mantém sua ligação comercial com essa área da capital paranaense, onde hoje está o empório.

Para quem conhece a marca pelas tradicionais azeitonas, azeites e frutas secas, a visita pode ser uma oportunidade de encontrar outros produtos e conhecer melhor a variedade disponível.

O Empório La Violetera oferece uma variedade de produtos, incluindo azeites, conservas e frutas secas, além de opções para presentear e compor a ceia de fim de ano.

O estabelecimento reúne o portfólio da La Violetera e também trabalha com itens de outras marcas, buscando atender diferentes preferências e necessidades dos consumidores.

É aquele tipo de lugar que merece uma visita sem tanta pressa, especialmente para quem gosta de olhar as prateleiras, descobrir novidades e imaginar o que preparar na cozinha.

Já está pensando na ceia de Natal? O empório pode ajudar

Ainda faltam algumas semanas para o Natal, mas quem gosta de organizar as comemorações com antecedência sabe que planejar o cardápio pode fazer toda a diferença.

E tem ingredientes que parecem ter lugar garantido nas mesas brasileiras nessa época do ano.

As azeitonas aparecem nas entradas, nas saladas e até na farofa. As uvas-passas dividem opiniões, mas continuam presentes em muitas receitas de família. Já as castanhas, nozes e frutas secas entram em pratos doces, salgados e nas tradicionais ceias.

No Empório La Violetera, o consumidor encontra categorias como azeites, azeitonas, conservas, frutas secas, castanhas, massas, molhos e outros produtos que podem fazer parte dessas preparações.

Quem prefere reunir a família para um almoço mais simples também encontra alternativas para variar o cardápio.

Um bom azeite pode dar o toque final à salada. Azeitonas e conservas ajudam a montar uma mesa de aperitivos. E frutas secas podem ser usadas em sobremesas ou servidas como acompanhamento.

Além dos produtos tradicionais da marca, o empório reúne opções de diferentes fabricantes, com variedade para explorar novos sabores e ingredientes.

São pequenas escolhas que ajudam a deixar as refeições mais gostosas, seja em uma grande comemoração ou em um encontro improvisado no fim de semana.

Tem degustação aos sábados!

Agora vem uma dica para quem gosta de experimentar antes de comprar.

Aos sábados, o Empório La Violetera promove degustações até as 15h.

É uma oportunidade para conhecer sabores, descobrir produtos e encontrar ideias para novas receitas.

A experiência pode ser especialmente interessante para quem está procurando algo diferente para servir aos convidados ou quer conhecer melhor os ingredientes antes de escolher o que levar.

E não precisa esperar chegar dezembro para fazer a visita. Com as festas se aproximando, esse pode ser um bom momento para pesquisar opções, planejar as compras e descobrir combinações.

Para quem já tem o costume de frequentar o Mercado Municipal de Curitiba, basta aproveitar o passeio pela região e incluir o empório no roteiro.

Uma marca de Curitiba que está na mesa dos brasileiros há 98 anos

A La Violetera completou 98 anos em 15 de outubro de 2026. Durante todo esse tempo, a empresa acompanhou mudanças na cidade e também na forma como os brasileiros cozinham e se alimentam.

A história começou com a venda de frutas e cresceu até a formação de um portfólio que inclui diferentes categorias de alimentos.

Muita gente conhece a marca pelas embalagens antigas, pelas tradicionais latinhas de azeite ou pela personagem Sarita, que marcou sua identidade durante décadas.

Hoje, a empresa continua trabalhando para acompanhar novos hábitos de consumo, mas preserva a ligação com suas origens e com a cidade onde nasceu.

O Empório La Violetera é uma forma de manter essa proximidade com o público curitibano.

Mais do que conhecer uma marca tradicional, a visita permite explorar uma variedade de ingredientes e encontrar opções para diferentes ocasiões.

Vai visitar? Tem 10% de desconto para os leitores!

Se a ideia é aproveitar um passeio pelo Mercado Municipal para conhecer o Empório La Violetera, tem mais um motivo para incluir a loja no roteiro.

Os leitores da Tribuna do Paraná e da Gazeta do Povo podem garantir 10% de desconto nas compras presenciais utilizando o cupom GAZETAEMPORIOLV.

O benefício é válido até 15 de novembro de 2026 e pode ser aproveitado diretamente na loja física.

É uma oportunidade para conhecer o espaço, experimentar novos sabores e até antecipar algumas compras para as festas de fim de ano.

E fica a dica: quem gosta de provar novidades pode programar a visita para um sábado e aproveitar as degustações, realizadas até as 15h.



Serviço — Empório La Violetera

Onde fica: Rua General Carneiro, 1411, ao lado do Mercado Municipal de Curitiba.

Degustações: aos sábados, até as 15h.

Cupom de desconto: GAZETAEMPORIOLV

Benefício: 10% de desconto nas compras realizadas na loja física.

Validade: até 15/11/2026.

Horário de funcionamento: consultar os canais oficiais do empório.

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Mais informações: lavioletera.com.br.