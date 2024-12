Imagina receber um convite especial para curtir um grande show internacional em uma experiência VIP? Pois foi exatamente isso que […]

Imagina receber um convite especial para curtir um grande show internacional em uma experiência VIP? Pois foi exatamente isso que a casa de aposta KTO proporcionou a nove clientes sortudos no Paraná.

A empresa elevou o padrão de experiência do usuário com um convite especial feito a jogadores e influenciadores digitais. Junto com seus acompanhantes, os participantes selecionados puderam curtir o primeiro show do cantor Bruno Mars em Curitiba, realizado no dia 31 de outubro, em um espaço exclusivo no Estádio Couto Pereira.

A iniciativa é mais uma amostra de como o site de apostas trabalha para criar conexões memoráveis com seus usuários. Em um evento onde os ingressos se esgotaram rapidamente, esta iniciativa da KTO transformou-se em uma oportunidade extraordinária para aqueles que inicialmente não conseguiriam participar.

A experiência exclusiva promovida pela casa de aposta começou antes mesmo do show principal, com os convidados sendo recepcionados em um bar especialmente selecionado, onde puderam desfrutar de brindes exclusivos e drinks preparados especialmente para a ocasião.

Do camarote exclusivo da KTO, os convidados desfrutaram de uma vista privilegiada enquanto Bruno Mars apresentava seus maiores sucessos, incluindo “24K Magic”, “Versace on the Floor” e “Uptown Funk”.

Esta ação da casa de aposta conseguiu criar um momento de conexão real com seus usuários, como destacou um dos participantes: “É impressionante ver o lado humano de uma plataforma de aposta. Normalmente, sentimos que estamos apenas interagindo com uma máquina, mas este serviço personalizado faz toda a diferença”.

KTO aposta no envolvimento ativo com as comunidades locais

Desde que iniciou suas operações no Brasil em 2019, a KTO tem se destacado por seu envolvimento ativo com as comunidades locais, especialmente no Rio Grande do Sul. A casa de aposta mantém um compromisso duradouro com o esporte regional, sendo patrocinadora da Liga Gaúcha de Futsal desde sua chegada ao país, contribuindo para o desenvolvimento do esporte e do entretenimento na região.

No cenário cultural, a empresa tem deixado sua marca através de importantes parcerias. A KTO apoia estabelecimentos culturais renomados como o Bar Opinião e o Auditório Araújo Vianna em Porto Alegre, além de ser a força motriz por trás do Festival KTROCK, um evento dedicado ao rock gaúcho que já conta com edições bem-sucedidas em 2023 e 2024.

A empresa também demonstrou sua versatilidade ao participar como patrocinadora oficial da Oktoberfest em Santa Cruz do Sul, evidenciando seu compromisso em apoiar eventos culturais significativos. Em momentos de dificuldade, a casa de aposta mostrou seu lado humano ao contribuir com a campanha solidária para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Presença além das fronteiras gaúchas

Expandindo sua presença além das fronteiras gaúchas, a empresa tem desenvolvido iniciativas significativas em outros estados. Em Santa Catarina, além de patrocinar a tradicional Oktoberfest de Blumenau, a KTO mantém parceria com a Opus Arena em São José. Em São Paulo, a casa de aposta fortaleceu sua presença cultural por meio da parceria com o Espaço Vibra SP.

Um dos movimentos mais marcantes da empresa de aposta foi em Minas Gerais, onde estabeleceu uma parceria histórica com o Mercado Central de Belo Horizonte, que passou a ser conhecido como “Mercado Central KTO”.

A plataforma também deixou sua marca no cenário esportivo mineiro ao patrocinar as equipes de vôlei e basquete do Minas Tênis Clube, com o time masculino de basquete adotando o nome KTO Minas. Complementando sua atuação em Minas Gerais, a casa de aposta assumiu em 2024 o patrocínio master da Copa Itatiaia, uma competição tradicional do futebol amador na capital mineira.

Todas estas iniciativas ilustram como uma moderna plataforma de aposta pode transcender seu papel original, contribuindo ativamente para o desenvolvimento cultural e esportivo do país, enquanto cria laços genuínos com as comunidades locais e proporciona experiências únicas para seus usuários.