Localizado em Botafogo, edifício corporativo com mais de 22 mil m² será ofertado em leilão público único no dia 30 de outubro, sob a condução do leiloeiro oficial Helcio Kronberg.

O Edifício Waldir Pires, atual sede da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), no bairro de Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, será levado a leilão público no próximo dia 30 de outubro de 2026, às 11h, com lance inicial de R$ 138,78 milhões.

A alienação será conduzida pelo leiloeiro público oficial Helcio Kronberg, um dos mais notáveis profissionais da leiloaria brasileira, com ampla experiência na comercialização de ativos de grande expressão econômica.

O procedimento será realizado na modalidade de leilão público, instrumento licitatório que permite às empresas estatais promover a alienação de seu patrimônio com ampla publicidade, transparência e competitividade, observadas as disposições da Lei nº 13.303/2016.

Situado na Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 460, o imóvel possui 22.782,93 m² de área construída, distribuídos em 20 pavimentos, sobre um terreno de aproximadamente 2.354 m². Construído na década de 1980, o empreendimento conta com cinco elevadores, sistema de climatização, instalações de combate a incêndio, controle de acesso e 132 vagas de garagem, além de ambientes administrativos, salas multiuso, refeitório e áreas de apoio.

A localização constitui um dos principais atrativos do edifício. Botafogo dispõe de infraestrutura urbana consolidada, ampla oferta de serviços e comércio, além de facilidade de acesso ao Centro e a outras regiões da capital fluminense. Essas características, associadas à dimensão do imóvel, despertam o interesse de investidores institucionais, fundos imobiliários e empresas que buscam instalações corporativas de grande porte.

Segundo Helcio Kronberg, a alienação representa uma oportunidade relevante para o mercado imobiliário e demonstra a importância do leilão público como instrumento de gestão patrimonial.

“O leilão público proporciona transparência e igualdade de condições aos interessados, permitindo que ativos dessa dimensão sejam oferecidos ao mercado de forma competitiva. Trata-se de um edifício com características singulares, localizado em uma região estratégica do Rio de Janeiro, que pode atender a diferentes projetos empresariais e de investimento.”Advogado Leiloeiro Helcio Kronberg

Pagamento e entrega do imóvel

Uma das condições da alienação é a possibilidade de pagamento do preço em duas etapas. O arrematante deverá recolher 5% do valor do lance vencedor a título de sinal, além da comissão do leiloeiro, quitando os 95% restantes por ocasião da escritura pública de compra e venda.

A escritura será outorgada em até 90 dias após a realização do leilão, período durante o qual a Dataprev providenciará a desocupação do edifício, em razão da transferência de suas atividades para outro endereço.

A sistemática oferece previsibilidade ao adquirente, permitindo que organize os recursos financeiros necessários à conclusão da operação e planeje a futura utilização do imóvel.

Leilão abre oportunidade para novos investimentos

A disponibilização de um empreendimento dessa dimensão em uma região consolidada do Rio de Janeiro permite avaliar diferentes possibilidades de aproveitamento, desde a instalação de sedes empresariais até projetos de investimento e reposicionamento imobiliário, respeitadas as normas urbanísticas e as características da edificação.

Para Kronberg, a realização de leilões públicos de imóveis pertencentes a empresas estatais também contribui para ampliar o acesso do mercado a ativos que, por suas características e valores, nem sempre estão disponíveis nas operações imobiliárias convencionais.

“A publicidade do procedimento permite alcançar investidores de diferentes regiões do país, ampliando a concorrência e oferecendo à empresa vendedora um mecanismo eficiente de alienação patrimonial. Para o interessado, o fundamental é conhecer as condições do edital e avaliar as características do imóvel antes de apresentar sua proposta.”Advogado Leiloeiro Helcio Kronberg

Como participar

O leilão público único do Edifício Waldir Pires acontecerá em 30 de outubro de 2026, às 11h, com lance inicial de R$ 138.780.000,00.

Os interessados deverão consultar o edital, examinar a documentação imobiliária e observar os requisitos de cadastro e habilitação para participação no certame.

Informações sobre o imóvel e os procedimentos de participação podem ser obtidas pelos canais da Kron Leilões:

Site: www.kronleiloes.com.br

Telefone: 0800 366 1818

WhatsApp: (41) 3233-1077

E-mail: contato@kronbergleiloes.com.br

A aquisição estará sujeita às condições estabelecidas no edital oficial do leilão.