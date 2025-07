Solução desenvolvida pela Kraft Plast aposta em personalização sob demanda, reposição inteligente e entrega rápida para transformar o mercado de embalagens

Distribuidores, lojistas e empresas de e-commerce enfrentam um dilema recorrente: ou compram embalagens em excesso e lidam com estoque parado, ou compram de menos e travam suas operações por falta de insumos. Para resolver esse impasse, a Kraft Plast — fornecedora de embalagens no Brasil com mais de 15 anos de atuação — lançou o Plano Medida Certa, uma solução inovadora que está mudando a forma de comprar embalagens no país.

Disponível para todo o Brasil, o Plano Medida Certa foi criado para atender uma demanda crescente por previsibilidade, agilidade e personalização. A iniciativa permite que empresas solicitem embalagens sob medida para seus produtos, eliminando desperdícios e otimizando recursos. Com mais de 100 modelos disponíveis para pronta entrega e a possibilidade de produção personalizada, o cliente informa o tamanho do que precisa embalar e recebe os produtos em até cinco dias úteis, no caso dos itens de estoque.

O funcionamento é simples e eficiente: após informar as especificações, o cliente é orientado tecnicamente pela equipe da Kraft Plast para escolher o modelo ideal. O plano também inclui um sistema de reposição inteligente, que antecipa novas entregas com base no histórico de consumo de cada negócio. Isso evita falhas operacionais, melhora a gestão de recursos e fortalece a experiência do cliente final.

Além da agilidade e da personalização, o Plano Medida Certa se destaca por oferecer uma alternativa estratégica à tradicional compra em grandes volumes. Ao adotar a assinatura de embalagens, os clientes garantem mais liberdade para crescer, sem comprometer o fluxo de caixa ou o espaço físico com estoques desnecessários.

Catálogo variado e suporte técnico próximo

A Kraft Plast atua como parceira de distribuidores, lojas de embalagens, indústrias e e-commerces, oferecendo suporte técnico, humano e próximo. Com a proposta de entregar “a embalagem certa, no tempo certo”, a empresa aposta em um novo modelo de consumo de embalagens, mais conectado com as necessidades reais dos negócios brasileiros.

Entre os diversos itens oferecidos no catálogo, destacam-se caixas para envio da linha Correio e Sedex, ideais para quem trabalha com e-commerce. Há também sacolas com alça de cordão nas cores kraft, branca, preta ou vermelha, disponíveis em mais de dez tamanhos e com possibilidade de personalização com logotipo, telefone ou informações da empresa.

Para o setor alimentício e de presentes, a marca oferece caixas para bolos, doces, cupcakes e garrafas, com ou sem visor, feitas em papel cartão ou microondulado. Plástico bolha, bobinas de manta, perfis de proteção e fitas adesivas completam o portfólio, com foco em segurança e eficiência no transporte.

O Plano Medida Certa reflete uma tendência crescente no setor: a busca por soluções sob medida, sustentáveis e alinhadas à dinâmica do mercado digital. Ao integrar a personalização com inteligência de reposição e agilidade logística, a Kraft Plast consolida-se como referência nacional no fornecimento de embalagens e dá um passo à frente rumo ao futuro do setor.

Mais informações podem ser solicitadas pelo WhatsApp (41) 3209-9066 ou pelo e-mail contato@kraftplast.com.br.