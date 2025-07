Descubra como o apoio de um bom fornecedor de embalagens, como a Kraft Plast, pode fazer seu negócio crescer com segurança

A rotina de quem atua como revendedor de embalagens no Brasil é marcada por margens apertadas, alta rotatividade de produtos, clientes exigentes e prateleiras que não podem ficar vazias. Com tanta pressão, é natural que quem abastece essas lojas passe despercebido. Mas e se o seu fornecedor de embalagens fosse além da entrega? E se ele também ajudasse a impulsionar suas vendas?

Essa é a proposta da Kraft Plast, especialista em soluções em embalagens para distribuidores, lojas especializadas e empresas que vendem online. Atuando desde 2007, a empresa alia variedade de produtos, entrega rápida e reposição inteligente que transforma o jeito como seus parceiros trabalham.

Sem um fornecedor confiável, distribuidores enfrentam rupturas no estoque e, consequentemente, perdem vendas. E-commerces são obrigados a improvisar com embalagens inadequadas, o que compromete a experiência do cliente. No fim, a reputação do negócio está em risco e recuperar a confiança dos consumidores pode sair caro.

Como aumentar as vendas com embalagem

Uma boa embalagem protege, comunica, valoriza o produto e fideliza o cliente. No ponto de venda físico, a apresentação é decisiva. No e-commerce, é a primeira impressão ao abrir o pacote. Ou seja: investir em embalagens com qualidade e variedade impacta diretamente no volume de vendas e na recompra.

Um dos principais erros é comprar embalagens em excesso ou fora do padrão de giro — o que gera estoque parado, perdas financeiras e até desorganização na loja. Por outro lado, comprar pouco (ou de forma desorganizada) leva a faltas e improvisações. A Kraft Plast oferece um plano que resolve esse problema.

O Plano Medida Certa permite que o cliente peça exatamente o que precisa — com base nas medidas dos produtos que comercializa — e receba os itens em até cinco dias úteis (para produtos em estoque). Para os tamanhos personalizados, a produção sob demanda garante flexibilidade e precisão.

Além disso, a empresa acompanha o histórico de compras do cliente para antecipar necessidades e evitar rupturas. Isso resulta em mais previsibilidade, menos retrabalho e um mix de produtos que realmente gira.

Outro diferencial da Kraft Plast está no relacionamento. O atendimento técnico é feito por pessoas que entendem o setor e repassam orientações práticas, sugestões de mix e suporte direto para quem precisa de estratégias rápidas.

Por que escolher a Kraft Plast como fornecedora

Com ampla experiência no mercado e foco total nas necessidades de quem revende ou envia produtos, a Kraft Plast se destaca por unir eficiência, agilidade e atendimento próximo. A empresa não entrega apenas embalagens; entrega soluções pensadas para o crescimento do seu negócio. Veja alguns dos diferenciais:

Mais de 100 modelos prontos para envio (entre caixas, sacolas e outros itens);

Produção sob medida com prazos curtos;

Entregas em até cinco dias úteis (para produtos em estoque);

Atendimento técnico e humano;

Suporte para revendedores e e-commerces;

Plano inteligente de reposição.

Em um mercado tão dinâmico, ter um parceiro que entende o ritmo do seu negócio é o que diferencia quem apenas entrega de quem realmente ajuda a vender. No caso da Kraft Plast, o compromisso é claro: oferecer a embalagem certa, no tempo certo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp (41) 3209-9066 ou pelo e-mail contato@kraftplast.com.br.