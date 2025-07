No e-commerce, a embalagem vai além da proteção do produto e influencia a satisfação do cliente e a reputação da marca

Quando um cliente recebe a embalagem de uma compra online, a experiência de consumo se concretiza, podendo gerar encantamento ou frustração. Com o crescimento acelerado do comércio eletrônico, investir em embalagem personalizada para loja virtual deixou de ser um diferencial e se tornou uma estratégia essencial para conquistar e manter clientes.

A Kraft Plast, empresa curitibana com mais de 15 anos de atuação no setor, é uma das referências nacionais no fornecimento de embalagens para e-commerce e aposta em soluções que combinam agilidade, qualidade e personalização para transformar o envio em uma experiência positiva para o consumidor.

Segundo o Relatório de Identidade e Fraude 2025, da Serasa Experian, 82% dos consumidores brasileiros realizam pelo menos uma compra online por mês, e 33,4% compram entre duas e três vezes, mesmo fora das datas comemorativas. Os dados reforçam que o hábito digital está consolidado e, com ele, a importância estratégica da embalagem para garantir uma experiência de compra positiva do início ao fim.

Impacto da embalagem na satisfação do cliente

Além de proteger o conteúdo, o design de embalagem para vendas online comunica valores da empresa, reforça o posicionamento da marca e pode até melhorar a percepção do produto. A embalagem funciona como um cartão de visitas físico: ao abrir o pacote, o consumidor já começa a formar uma opinião sobre a marca com base na aparência, na organização e nos cuidados percebidos nos detalhes.

Empresas que não planejam suas embalagens enfrentam riscos logísticos e comerciais. De acordo com o relatório CX Trends 2025, realizado pelo Opinion Box em parceria com a Octadesk, 62% dos consumidores brasileiros desistiram de comprar de uma empresa após uma experiência negativa, muitas vezes relacionada à qualidade do produto ou a atrasos na entrega.

Nesse cenário, a escolha da embalagem influencia diretamente o nível de satisfação do cliente, especialmente em aspectos como segurança no transporte, estética da entrega e sustentabilidade dos materiais. Um produto bem apresentado e entregue sem avarias gera confiança e estimula a recompra. Por outro lado, embalagens inadequadas, frágeis ou genéricas podem resultar em devoluções, reclamações e danos à reputação da marca.

A solução vem da embalagem certa

Para atender com precisão empresas de diferentes portes, a Kraft Plast criou o Plano Medida Certa, um modelo de fornecimento que combina personalização, entrega rápida e reposição inteligente. O cliente informa o que precisa embalar, e a equipe técnica indica os formatos ideais. Para itens de estoque, a entrega ocorre em até cinco dias úteis.

A empresa oferece mais de 100 modelos prontos (entre caixas, sacolas e outros itens), além de produção sob medida. Com atendimento técnico e humano, a Kraft Plast se posiciona como parceira estratégica para e-commerces que desejam escalar sem perder o controle logístico.

O envio é o último contato da marca com o cliente e, muitas vezes, o mais lembrado. Por isso, a embalagem precisa estar à altura da experiência que a empresa deseja oferecer, reforçando a proposta da Kraft Plast de unir agilidade, cuidado e confiança em cada entrega.Para saber mais ou solicitar um orçamento, entre em contato pelo WhatsApp (41) 3209-9066 ou pelo e-mail contato@kraftplast.com.br.