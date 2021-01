Até 2030, só no Brasil, teremos mais ou menos 1 milhão de vagas sobrando em tecnologia, segundo um estudo da consultoria McKinsey. Pensando em ampliar o número de interessados e com conhecimento na área, a escola americana de programação, Kenzie Academy, oferece 40 mil vagas para o curso 100% gratuito e 100% online ‘Semana do Zero ao JavaScript’, que acontece de 26 de janeiro a 1º de fevereiro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo formulário abaixo.

A Semana do Zero ao JavaScript é indicada para pessoas que querem ter o primeiro contato com a área, ou aprimorar conhecimentos já adquiridos, com a oportunidade de iniciar uma jornada do zero na área mais promissora do mercado, que apresenta altos salários, de R$ 3 a 15 mil. O curso, totalmente online e gratuito, terá mais de 40 horas de conteúdo, comunidade fechada para esclarecimento de dúvidas e interação com outros participantes, lives diárias, demonstrações ao vivo com um desenvolvedor sênior e palestras sobre carreira na área, além de suporte em tempo real para esclarecimento de dúvidas.

O conteúdo abordado não exige conhecimento prévio, nem formação em curso técnico ou de graduação. Também não é necessário ter anos de experiência na área de TI. Se a pessoa não sabe por onde começar, ou está trabalhando em uma área totalmente diferente, também poderá participar.

Por que aprender programação do zero ao JavaScript?

O curso é baseado em conhecimentos em lógica de programação, base para qualquer bom programador(a), e vai dar noções práticas de Javascript, considerada a linguagem de programação mais popular no mundo, segundo o ranking da empresa SlashData.

“Na próxima terça-feira entregaremos algo totalmente inovador de qualquer outro curso gratuito de programação no mercado. Com perfil interativo, realizaremos também lives sobre o mercado e a carreira, com especialistas do nosso time, fornecendo conteúdos, dicas e conselhos tanto para quem quer começar do zero na programação quanto para quem pensa em uma transição de carreira. Além disso, os participantes contarão com um plantão de dúvidas e aulas gravadas para garantir flexibilidade de horário dentro do período do curso.”, explica Daniel Kriger, CEO da Kenzie Academy Brasil.

Atividades e desafios também serão propostos, permitindo a realização prática de tudo o que for ensinado. Ao concluir as tarefas, os participantes também receberão um certificado de participação gratuito.

Inscrições gratuitas podem ser feitas pelo formulário abaixo ou clicando neste link:

Sobre a Kenzie Academy

A Kenzie Academy é uma escola norte-americana que veio para o Brasil com o objetivo de ofertar ensino de qualidade para quem deseja trabalhar na área da tecnologia. Com o foco no aprendizado prático, ensina as principais linguagens de programação do mercado para o desenvolvimento de um programador full stack, inclusive soft skills. A metodologia inovadora vai ao encontro do modelo de negócio inédito, em que o estudante só paga a mensalidade do curso após estar empregado e com remuneração mínima de R$ 3 mil por mês. https://kenzie.com.br/