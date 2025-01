Trabalhadores com mais de 50 anos

No Jacomar, profissionais maduros têm acesso a todas as funções e oportunidades de crescimento

Encontrar oportunidades de trabalho após os 50 anos pode ser uma tarefa desafiadora, mas não no Jacomar. Com uma cultura corporativa que promove a inclusão e valoriza quem já tem mais experiências profissionais e de vida, a empresa enxerga as pessoas como são, sabendo que estes profissionais têm muito a contribuir.

Conheça a cultura inclusiva e depoimentos de colaboradores do Jacomar que, muitas vezes, ainda atingirão todo o seu potencial de crescimento profissional.

O Jacomar é a primeira rede de supermercados do Paraná a receber o selo Age Friendly Employer, concedido pela Maturi, representante oficial do programa Certified Age Friendly Employer (CAFE) do Age Friendly Institute, organização norte-americana. A certificação reconhece companhias que desenvolvem as melhores práticas para garantir oportunidades de trabalho e desenvolvimento aos profissionais com mais de 50 anos.

Oportunidades de trabalho para pessoas 50+

O Jacomar é uma empresa com forte elemento familiar que busca oferecer oportunidades a todas as pessoas que desejam fazer a diferença. Ao empregar pessoas que nem sempre têm facilidade de colocação ou recolocação no mercado de trabalho, a empresa reafirma seu compromisso de valorizar todos os seus colaboradores, independentemente da idade.

Na rede Jacomar, todo profissional tem acesso a oportunidades de promoção e de desempenhar novas funções dentro da empresa. Afinal, a experiência e o conhecimento dos colaboradores maduros são considerados fundamentais para o crescimento da rede, em todas as funções e níveis.

De um total de quase 3.100 colaboradores do Jacomar, cerca de 20% têm mais de 50 anos. Eles trazem paciência, comprometimento, alegria, cautela e sabedoria, promovendo um ambiente harmonioso para alcançar tanto seus próprios objetivos quanto os da empresa.

Ambiente de trabalho inclusivo e respeitoso

O Jacomar tem compromisso com a ética, respeito e integridade de seus colaboradores. Com uma cultura inclusiva que é prioridade, a rede conta com profissionais experientes em todos os setores e áreas, inclusive ocupando cargos de liderança.



Com práticas de recrutamento ativamente direcionadas a esses profissionais, o Jacomar garante acesso igualitário a todas as oportunidades de desenvolvimento na empresa. Benefícios como plano de saúde, seguro de vida e auxílio-educação também formam a base que atende às necessidades de todos.

Colaboradores maduros têm chances igualitárias de prosperar com o Jacomar

A rede Jacomar tem muitos exemplos de colaboradores que, após os 50 anos, encontraram oportunidades significativas de crescimento e desenvolvimento profissional. Alguns casos notáveis ficam por conta de um auxiliar de serviços gerais de 69 anos na loja do Xaxim; gerente de projetos de TI de 56; encarregado de FLV de 55; auditor na loja do Boqueirão de 72; e auxiliar de cozinha de 64 anos na loja Costeira.

Emerson (60), fiscal de loja no Centro de Distribuição da rede, descreve sua experiência com o Jacomar em um depoimento inspirador:

“Entrei no Jacomar em 2017. Em menos de dois anos, fui promovido a fiscal de loja, um cargo de extrema responsabilidade e confiança. Fiquei muito orgulhoso por acreditarem que eu tinha o perfil adequado para essa função. Sempre me dediquei ao trabalho em outras empresas, mas não era reconhecido. Em pouco tempo, pude comprar um carro novo e fazer uma viagem para o Nordeste. O Jacomar oferece todas as oportunidades que você precisa; só não aproveita quem não quer”.

Quer fazer parte da família Jacomar?

Com um quadro de quase 3100 colaboradores, dos quais 20% têm mais de 50 anos, 60% são mulheres, além de PCDs e jovens aprendizes, o Jacomar segue recrutando talentos – independentemente da idade – em todas as unidades do grupo, localizadas em Curitiba, São José dos Pinhais, Piraquara, Fazenda Rio Grande e Pinhais.

