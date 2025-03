Localização, variedade de produtos e promoções destacam mercados de proximidade como o Jacomar

Apesar de contar com 20 lojas, a rede Jacomar faz questão de manter o atendimento com as facilidades e conveniências de mercados de bairro. Afinal, a empresa nasceu de um armazém de secos e molhados, no Boqueirão, em Curitiba, por iniciativa do casal formado por seu Jacob e dona Maria, que sempre prezaram pela essência regional e familiar no trato com seus clientes, colaboradores e fornecedores.

Desenvolvendo relações profundas e significativas com as comunidades e moradores dos bairros em que está inserido, o Jacomar é um espaço acolhedor que colabora na criação de um ambiente de pertencimento.

Vantagens de comprar mercados de bairro como o Jacomar

O Jacomar não é apenas um supermercado, mas também um elo na rede social e cultural das comunidades em que está inserido, contribuindo para o crescimento e bem-estar de todos os seus membros.

Ao comprar em um mercado de bairro, os clientes desfrutam de uma série de vantagens, como a conveniência de encontrar tudo o que precisam perto de casa, o que lhes permite economizar tempo e esforço com deslocamentos. Com ampla variedade de produtos de grandes marcas oferecidos a preços justos e competitivos, o Jacomar oferece desde itens de alimentação até produtos especiais de padaria, hortifruti e açougue, em uma combinação de qualidade e acessibilidade que ajuda quem mora perto de uma loja a gerenciar melhor o orçamento sem deixar a qualidade de lado.

Por que escolher o Jacomar?

O ritmo acelerado da vida contemporânea exige soluções práticas e perto de casa. Com lojas localizadas em áreas de fácil acesso e unidades que atendem às necessidades dos bairros próximos, o Jacomar oferece soluções em ambientes acolhedores tanto para compras pequenas, pontuais, quanto para grandes compras, aquelas mais planejadas, mensais.

São destaques de todas as lojas da rede Jacomar o setor de hortifrúti, que valoriza produtores locais e oferece frutas e verduras sempre frescas, apoiando a sustentabilidade e a segurança alimentar local, a panificadora, com diversos produtos artesanais – incluindo bolos com nata, que precisam de formas específicas de armazenamento – e açougue completo com atendimento especial e cortes selecionados para atender às necessidades de todos, garantindo experiências de compra mais individualizadas e satisfatórias.

Atendimento humanizado é fundamental

O atendimento humanizado e personalizado oferecido pelos colaboradores do Jacomar também é projetado para facilitar a vida dos clientes.



Os profissionais da rede recebem treinamento contínuo para ter agilidade em suas atividades, além de entender preferências e oferecer assistência amigável durante as compras, em uma abordagem que cria uma atmosfera acolhedora e relacionamentos de confiança e fidelidade com seus clientes. No Jacomar, não basta atender às necessidades das pessoas, mas também é necessário encantar a todos com simpatia, presteza e relacionamentos genuínos.

Também por isso, as gerências de loja são incentivadas a estar disponíveis para oferecer suporte às equipes e clientes, visando não só satisfazer, mas superar expectativas, criando experiências memoráveis em cada visita a uma loja do grupo. Com atenção constante aos feedbacks, pedidos e solicitações das pessoas quanto aos produtos que gostariam de ver em suas prateleiras, os profissionais do Jacomar levam informações para os setores responsáveis, que avaliam e implementam mudanças necessárias para atender demandas locais.

Quem valoriza conveniência, variedade, qualidade e serviços personalizados já sabe: o Jacomar é uma solução ideal para as compras do cotidiano.

Outras conveniências de comprar no Jacomar

Além da ampla variedade de produtos e serviços, que já são altamente valorizados pelos seus clientes, o Jacomar também preza por aprimorar a experiência de compras, focando em torná-la cada vez mais rápida, conveniente e agradável.

Isso inclui o investimento constante em aperfeiçoamento de sistemas para agilizar o processo de compra e a busca por diversificar as opções de pagamento, incluindo os formatos tradicionais com cartões de crédito e débito até soluções modernas como pagamento por aproximação e carteiras digitais, tornando o processo de checkout mais eficiente e flexível. Outro uso da tecnologia empregado pela rede é o envio de ofertas via WhatsApp e outras plataformas online, permitindo interações mais diretas e imediatas entre a empresa e seu público.

A rede também faz questão de manter um número expressivo de caixas abertos para agilizar pagamentos, além de postos de autoatendimento em algumas unidades, o que também proporciona qualidade para quem prefere esta modalidade. Além disso, o Jacomar tem lojas projetadas para oferecer ambientes espaçosos e confortáveis e amplos estacionamentos, incluindo vagas cobertas.

Quer reabastecer sua casa com qualidade e conveniência? Procure o Jacomar mais próximo

Quem é cliente já sabia de tudo isso, mas se você ainda não comprou no Jacomar, agora conhece uma opção ideal para atender suas necessidades. Com processos internos otimizados e soluções que atendem às mais variadas demandas, o Jacomar é umas das mais tradicionais redes de supermercado de Curitiba e região metropolitana e uma empresa familiar com todo o orgulho e dedicação que isso pode sugerir.

A rede promove a economia local, apoia pequenos produtores e ainda oferece oportunidades para empreendedores alugarem lojas anexas, permitindo que eles tenham acesso ao público que frequenta as unidades da rede. Isso fortalece a economia local e dá visibilidade para donos de pequenos negócios, o que também enriquece a experiência e a diversidade de produtos e serviços disponíveis para os clientes de ambos.

Todas essas iniciativas refletem o compromisso do Jacomar em ser um agente colaborativo nas comunidades em que está inserido, incentivando o crescimento econômico local e apoiando quem também preza por qualidade, sustentabilidade e prestação de serviços excepcionais aos clientes.

Precisando fazer compras? Procure o Jacomar mais próximo da sua casa. São 20 unidades da rede, localizadas em Curitiba, São José dos Pinhais, Piraquara, Fazenda Rio Grande e Pinhais.

