Conheça as ações que tornam a rede Jacomar referência em gestão humanizada de pessoas

O Jacomar não oferece vantagens e benefícios apenas para seus clientes, com sua ampla variedade de produtos e promoções. Com uma cultura organizacional baseada em valores fundamentais como respeito, integridade, comprometimento, família e simplicidade, a empresa também promove um ambiente de trabalho positivo e acolhedor para seus colaboradores.

No Jacomar, as pessoas são vistas como tal, e não como meros números ou estatísticas. As relações entre colaboradores, parceiros e clientes que frequentam as lojas do grupo são pautadas pela ética e pela transparência. Conheça os valores e ações do Grupo Jacomar que promovem a saúde física e mental de seus colaboradores, com o respeito às pessoas sempre em primeiro lugar.

Referência em gestão humanizada de pessoas

Os cuidados com os colaboradores do Jacomar são iniciados em conjunto com a jornada de cada um na empresa. O “Programa Acolhimento” oferece uma semana especial de treinamento, em sala e em loja, buscando assegurar um cuidado humanizado e que tranquilize cada novo membro da companhia nessa transição profissional, sendo acompanhados de forma personalizada pela equipe de Treinamento e Desenvolvimento, além de colaboradores que já estão na empresa.

Três consultores de relacionamento têm rotina de visitas às lojas do grupo e se colocam à disposição para atender, ouvir e orientar colaboradores quando necessário, além de mediar situações de conflito. O Jacomar também promove a saúde mental e a qualidade de vida de seus colaboradores por meio de palestras temáticas ao longo do ano, com assuntos que incentivam a reflexão e destacam a importância de cultivar bons relacionamentos com família e amigos.

O canal de ética da empresa foi criado para receber relatos de qualquer atitude que descumpra as orientações de conduta esperadas, com uma equipe que analisa caso a caso, buscando uma tratativa e fornecendo o retorno devido em cada situação.

A busca pelo equilíbrio entre trabalho e vida pessoal também é prioridade no Jacomar. Todas as unidades do grupo estão fechadas aos domingos, dia em que os colaboradores podem aproveitar com suas famílias. Este princípio, instituído pelos fundadores da rede e que se perpetua até hoje, também é uma forma de reconhecer que o descanso adequado contribui para o bem-estar geral e a produtividade da equipe.

Além disso, o Jacomar também oferece outros benefícios para colaboradores como convênio médico, odontológico e de farmácia, seguro de vida, vale-transporte, desenvolvimento de plano de cargos e carreiras, auxílio-creche, alimentação na empresa sem custo ou a custo simbólico, bolsas de estudos, prêmios por assiduidade e universidade corporativa, o que também ajuda a criar um ambiente profissional positivo e acolhedor.

Respeito a cada indivíduo em primeiro lugar

O Jacomar é uma rede de supermercados que conta com mais de 2900 colaboradores que desempenham as mais diferentes funções, e cujas histórias pessoais simbolizam o ambiente acolhedor que promove a evolução de cada um.

Um exemplo de parceria de sucesso entre a empresa e as pessoas que trabalham nela fica por conta de Francisco: “O Supermercado Jacomar foi a primeira empresa em que trabalhei. Iniciei em junho de 2009 como empacotador e durante este período passei por alguns setores como fiscal de caixa. No ano de 2011, tive a oportunidade de ingressar na área Fiscal e Contábil, atuando até hoje como Analista Fiscal, onde estudei e me aperfeiçoei para chegar até aqui. Em 2024, fiz 15 anos de Jacomar e me sinto muito feliz por fazer parte da empresa onde o respeito e admiração andam juntos”.

Quem também destaca as portas profissionais que o Jacomar abriu é Darby Gomes, que começou na empresa como empacotador em 1998, na loja do Boqueirão. Trabalhando, teve todo apoio de colegas e superiores para estudar, o que o incentivou a se graduar em Administração de Empresas. Após prestar serviços como subgerente, foi promovido a gerente de loja e, hoje, desempenha a função de gerente de Inteligência de Mercado do grupo. Para Gomes, “o Jacomar sempre prezou pelo desenvolvimento das pessoas, no meu caso, me dando apoio com questões como a necessidade que eu tinha de alguns horários para estudos”.

Como estes, há inúmeros outros casos de profissionais que conquistaram avanços pessoais e profissionais com o Jacomar, uma empresa que reconhece e valoriza as pessoas.

O legado de seu Jacob e dona Maria

Quem diria que um armazém de secos e molhados chegaria tão longe? Fundado em 1966, no bairro Boqueirão, em Curitiba, pelo casal formado por seu Jacob e dona Maria, o Jacomar sempre teve no esforço, dedicação e respeito ao ser humano os valores básicos da estrutura da empresa, que segue criando novos capítulos de sucesso junto a clientes e colaboradores.

Jacob e Maria sempre foram simples e trataram a todos com o devido respeito. Para eles, três frases praticadas até hoje deveriam fundamentar todas as atividades da rede:

Colaborador feliz, cliente satisfeito;

Cliente satisfeito sempre volta;

Domingo é dia da família.

Dessa forma, o Jacomar espera continuar construindo um futuro mais promissor, com benefícios e boas oportunidades criadas para seus clientes, colaboradores e fornecedores.

Jacomar: bom para clientes e colaboradores

Estes valores do Jacomar não apenas guiam as ações internas das lojas da rede, mas também colaboram para criar um ambiente de trabalho em que os colaboradores se sentem valorizados, respeitados e apoiados em seu desenvolvimento.

Ao priorizar um clima organizacional positivo e acolhedor, a cultura da empresa se destaca, ainda, pelos mais de 20% de sua força de trabalho formada por pessoas com mais de 50 anos, além de vagas regularmente preenchidas por PCD’s, estrangeiros e jovens que aderem ao Programa Aprendiz, podendo evoluir e crescer no Jacomar desde o começo de suas trajetórias profissionais.

Quer fazer parte da família Jacomar?

Entre em contato. Há vagas abertas em todas as unidades do grupo, localizadas em Curitiba, São José dos Pinhais, Piraquara, Fazenda Rio Grande e Pinhais.

https://www.jacomar.com.br – Clique aqui para acessar o site oficial

(41) 3386-8205

trabalhe@jacomar.com.br

