Conheça as oportunidades de carreira para colaboradores do Jacomar

O Jacomar é referência em gestão humanizada de pessoas. Com mais de 2900 colaboradores em suas 18 lojas, 3 autopostos e um centro de distribuição, a empresa oferece diversas trilhas de crescimento que criam oportunidades tangíveis de avanços pessoais e profissionais.

Com um sistema de Recrutamento Interno que abrange ampla gama de vagas operacionais, administrativas e gerenciais, o Jacomar trabalha para que todos os membros da equipe tenham a chance de prosperar e chegar mais longe.

Conheça os princípios e ações do Jacomar que contribuem com a evolução das trajetórias profissionais de seus colaboradores.

O Jacomar oferece excelentes oportunidades de carreira

Desde a fundação, em 1966, ainda como um armazém de secos e molhados localizado no bairro Boqueirão, em Curitiba, o respeito a cada indivíduo é fundamental no Jacomar. Por isso, o compromisso com o desenvolvimento dos colaboradores é uma constante, com vários programas projetados para atender as necessidades em todas as etapas da jornada de cada um.

Desde o primeiro dia, o processo de onboarding da rede já começa a garantir uma integração profissional suave. O “Programa Acolhimento” traz uma semana de treinamento – em sala e em loja – para que os novos membros se ambientem com as informações da empresa e de suas funções, com acompanhamento personalizado pela equipe de Treinamento e Desenvolvimento e colaboradores que já fazem parte da família Jacomar.

A equipe de Treinamento e Desenvolvimento também oferece constantemente treinamentos técnicos e comportamentais para cada área da empresa, em diversas modalidades ao longo do tempo, incluindo aprendizados on-the-job e pílulas de conhecimento, sempre em busca de aperfeiçoamento dos serviços prestados.

Conheça a UniJacomar

A UniJacomar é uma Universidade Corporativa que disponibiliza cursos de desenvolvimento pessoal e profissional de forma gratuita para os colaboradores do grupo, de acordo com seus interesses. Os membros da equipe também têm acesso à plataforma UniJacomar, que reúne ampla variedade de conteúdos livres à disposição.

Isso inclui programas de Treinamento e Desenvolvimento para colaboradores, trainees e lideranças, além de auxílio para educação e oportunidades de mentoria e coaching direcionado para cargos gerenciais, buscando oferecer um leque diversificado de caminhos de carreira para os colaboradores, independentemente da área de interesse ou especialização. Estas iniciativas são todas projetadas para capacitar os membros da equipe, para terem chances de sucesso contínuo e atinjam seu máximo potencial.

Outra ação marcante do Jacomar, nesse sentido, é o Plano de Cargos e Carreiras, que promove a busca de talentos internos para oportunidades de promoção e novas funções.

Jacomar investe em capacitação e retenção de talentos

Desde 2019, o Jacomar conta com um programa de cargos e carreiras robusto e estruturado. Isso significa que os colaboradores têm acesso às oportunidades de avanço de carreira dentro da própria empresa, em sinal do comprometimento do grupo em capacitar e reter talentos.

Também se destaca o Diálogo de Atendimento, que são encontros periódicos com temas diversos nos quais os próprios colaboradores são convidados a decorar salas, realizar dinâmicas e criar diferentes maneiras de passar conteúdos para os participantes.

Quer fazer parte da família Jacomar?

Entre em contato. Há vagas abertas em todas as unidades do grupo, localizadas em Curitiba, São José dos Pinhais, Piraquara, Fazenda Rio Grande e Pinhais.

Trabalhe conosco! Clique aqui para entrar em contato e enviar seu currículo!

Clique aqui para acessar o site oficial

(41) 3386-8205

trabalhe@jacomar.com.br

