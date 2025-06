Empreendimento destina 100% de sua renda a iniciativas da Irmandade Betânia que transformam vidas no Paraná

O Hotel Estância Betânia, localizado em Colombo, vai muito além de oferecer hospedagem e lazer em meio à natureza. Integrante da Irmandade Evangélica Betânia, o empreendimento destina toda a sua renda a ações sociais desenvolvidas pela instituição filantrópica nas cidades de Curitiba e Colombo.

Fundada oficialmente em 1980, a Irmandade Betânia é uma associação filantrópica que realiza ações sociais e educacionais visando promover o desenvolvimento integral de crianças, jovens e adultos, oportunizando condições para uma vida digna. Atua desde 1980, por meio de 5 unidades e 10 projetos sociais, que atendem anualmente cerca de 3.000 pessoas diretamente.” Inspirada no conceito bíblico de diaconia — o serviço ao próximo —, a organização mantém frentes de atuação voltadas à educação básica, envolvimento com a comunidade, capacitação e desenvolvimento, hospitalidade e orientação cristã.

Como uma das unidades geradoras de recursos da Irmandade Betânia, o hotel contribui diretamente para transformar a realidade de crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, reafirmando seu compromisso com um turismo consciente, sustentável e com propósito.

Atualmente, os lucros do Hotel Estância Betânia ajudam a manter o Centro de Educação e Inclusão Social Betânia, que atende aproximadamente 300 crianças de 2 a 6 anos, e a Escola Estância Betânia, que assiste cerca de 110 alunos da Educação Infantil até o 1º ano do Ensino Fundamental. Essas unidades oferecem ensino de qualidade, alimentação completa (com quatro refeições diárias) e acolhimento em tempo integral.

Cada criança atendida representa um investimento mensal de aproximadamente R$ 1.000. O apoio financeiro vindo do hotel é essencial para manter a estrutura e a equipe pedagógica, garantindo que os pequenos tenham acesso a oportunidades de desenvolvimento pleno em um ambiente seguro, amoroso e estimulante.

Além de contribuir para a educação básica, o Hotel Estância Betânia também é sede do Centro de Capacitação em Hotelaria, um projeto que alia formação técnica à inclusão social. O local oferece gratuitamente um curso básico em hotelaria, com 40 horas de aulas teóricas e possibilidade de estágio supervisionado nas unidades de hospedagem da instituição. A certificação é concedida pela Irmandade Betânia e as aulas são ministradas por profissionais voluntários das áreas de turismo, hotelaria, inglês e psicologia, entre outras.

Hospedar-se ou realizar eventos no Hotel Estância Betânia é, portanto, mais do que viver momentos de lazer e contato com a natureza: é fazer parte de uma rede de solidariedade e transformação social. Visitantes que escolhem o espaço contribuem diretamente para o fortalecimento de projetos que geram impacto real na vida de centenas de pessoas