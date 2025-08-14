Visão estratégica, atendimento personalizado e compromisso com o futuro fazem da Sillos uma referência em imóveis como patrimônio na capital paranaense

Fundada em 2013 e com sede no coração do Cabral, a Sillos Imóveis atua com foco em quem entende os imóveis como patrimônio, tratando-os como ativos sólidos, seguros e rentáveis para a construção de legado e diversificação de investimentos.

Em meio ao crescimento acelerado do mercado imobiliário curitibano, a imobiliária tem se destacado por entregar visão estratégica, personalização e compromisso real com o futuro de seus clientes.

Com mais de 2 mil negócios concretizados e um portfólio com mais de 500 imóveis, a Sillos tem conquistado empresários, investidores e famílias que buscam comprar imóvel para patrimônio familiar ou diversificar sua carteira de investimentos.

No entanto, faz isso de um jeito diferente: com linguagem leve, estratégias digitais criativas e um atendimento que entende quem está do outro lado.

Curitiba em alta: o momento certo para investir

Não é por acaso que investir em imóveis em Curitiba virou sinônimo de inteligência patrimonial. Em 2024, foram lançados 10.541 apartamentos, uma alta de 47,3% em relação ao ano anterior, segundo a Ademi-PR.

O Valor Geral de Lançamento (VGL) somou R$ 8,4 bilhões, com crescimento de 44%. As vendas também bateram recorde: 10.514 unidades comercializadas, 37% a mais que em 2023, com destaque para estúdios e apartamentos de médio e alto padrão.

Com bairros como Cabral, Juvevê, Alto da Glória e Água Verde em plena valorização, o cenário favorece quem deseja transformar imóveis em investimento e construir legado imobiliário com foco no futuro.

Imobiliária que entende o que importa

A Sillos não entrega só chaves. Entrega confiança, segurança jurídica e inteligência de mercado, conectando você às melhores oportunidades: imóveis de alto potencial, com liquidez e diferenciais que fogem do óbvio.

O atendimento é personalizado, desde a pré-seleção de imóveis até a apresentação com fotos profissionais e descrições completas, com agendamento de visitas presenciais.

Tudo para oferecer praticidade, eficiência e assertividade. Seja para morar ou investir, cada etapa da jornada é acompanhada por especialistas preparados para transformar cada decisão em um movimento certeiro de patrimônio.

Com criatividade e presença digital, a Sillos vira case em Curitiba

Além da seriedade no atendimento, a Sillos também chama atenção nas ruas e nas redes. As placas de “aluga-se” com frases bem-humoradas viralizaram em Curitiba, como a instalada no Alto da Glória com a provocação: “A disputa por pontos aqui vai ser tão grande quanto lá no Couto”, em referência ao Estádio Couto Pereira, do Coritiba.

A ação criativa do time de marketing gerou engajamento real com o público e reforçou a forma leve e inovadora com que a marca se comunica com credibilidade.

Essa presença estratégica nos principais portais imobiliários, combinada com campanhas digitais criativas e parcerias com influenciadores, posiciona a Sillos Imóveis como referência na valorização de imóveis em Curitiba.

Se você está em busca de imóveis como patrimônio, quer comprar imóvel em Curitiba com segurança ou procura parceiros que falem a linguagem do investidor exigente, a Sillos é a parceira ideal.