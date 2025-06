Com estrutura completa, Hotel Estância Betânia se destaca como espaço para eventos sociais em meio à natureza

A definição do local faz toda a diferença na hora de celebrar um momento especial com tranquilidade. Mais do que beleza, é fundamental contar com um ambiente que proporcione conforto, confiança e apoio em cada detalhe. Por atender a todos esses requisitos, o Hotel Estância Betânia tem sido a escolha de casais, famílias e grupos de amigos que buscam um espaço para festas na natureza que também ofereça o cenário ideal para comemorações marcantes.

Localizado em Colombo, a apenas 20 minutos de Curitiba, o Hotel Estância Betânia é uma excelente opção para aniversários, batizados, bodas, casamentos, entre outros tipos de confraternizações. O espaço une as paisagens naturais com a estrutura completa para que a experiência seja aproveitada com leveza e privacidade.

Com áreas externas cercadas por natureza, salões amplos e versáteis, gastronomia própria, hospedagem para convidados e equipe de apoio para o planejamento, o hotel oferece tudo o que anfitriões precisam. Seja para uma cerimônia ao ar livre ou um encontro íntimo entre amigos, o ambiente favorece o que realmente importa: um momento bem vivido.

Entre os espaços disponíveis para eventos sociais, estão a Sala Jade (para até 200 pessoas), o Jardim Pergolado (para até 100 pessoas) e a Sala Ipê (para até 80 pessoas). Os três restaurantes do hotel — Principal, Panorâmico e Raccogliere — também estão integrados ao meio ambiente e preparados para servir refeições memoráveis.

Além de todas as vantagens apresentadas, o hotel conta com estacionamento, fácil acesso pela Região Metropolitana de Curitiba e tarifas especiais para quem deseja pernoitar e aproveitar o fim de semana com conforto.

Como reservar

Interessados em realizar um evento no Hotel Estância Betânia podem solicitar orçamento e mais informações pelo e-mail comercial@estanciabetania.com.br, WhatsApp (41) 2118-7900 ou diretamente no site www.estanciabetania.com.br.