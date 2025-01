A missão do hospital é proporcionar um atendimento veterinário de qualidade, com serviços especializados que atendem a todas as necessidades dos animais

Você, como pai ou mãe de pet, sabe muito bem que o cuidado vai além de alimentar e brincar com ele. Seu pet é um membro da família e merece uma atenção especial para garantir que tenha uma vida longa, saudável e cheia de alegria.

O cuidado com a saúde do seu pet envolve não apenas oferecer um ambiente acolhedor, mas também contar com profissionais especializados que ofereçam os melhores tratamentos quando necessário.

Com mais de 30 anos de experiência, o Hospital Veterinário Santa Mônica é referência no atendimento completo, que vai desde consultas de rotina e exames até internação e tratamentos especializados. Mas o diferencial está em seus serviços inovadores, como a oxigenoterapia hiperbárica, uma ferramenta essencial para acelerar a recuperação de doenças, cirurgias e melhorar a qualidade de vida de animais em tratamento intensivo.

O que é a oxigenoterapia hiperbárica e para quais condições ela é indicada?

A oxigenoterapia hiperbárica é uma especialidade que tem ganhado destaque nos cuidados veterinários. Ela consiste na administração de oxigênio puro em uma câmara pressurizada, promovendo benefícios significativos para o organismo do animal.

Sendo assim, a oxigenoterapia é especialmente indicada para casos de cicatrização difícil, como feridas crônicas e úlceras, além de auxiliar no tratamento de doenças neurológicas, intoxicações, e na recuperação pós-operatória de cirurgias complexas.

Assim como nós, os animais podem enfrentar condições que retardam a cicatrização ou comprometem o sistema circulatório. A oxigenoterapia hiperbárica oferece um tratamento eficaz para acelerar esses processos, promovendo recuperação mais rápida e melhorando a qualidade de vida do seu pet.

Benefícios diretos da oxigenoterapia hiperbárica

Ao optar pela oxigenoterapia no Hospital Veterinário Santa Mônica, seu pet pode contar com diversos benefícios diretos, entre eles:

Melhora na cicatrização: A terapia estimula a formação de novos tecidos, auxiliando na recuperação de feridas e lesões.

Redução de inflamações: A oxigenoterapia ajuda a reduzir edemas e processos inflamatórios, acelerando a resposta do organismo.

Tratamento de infecções: Por aumentar a oxigenação nos tecidos, a terapia combate bactérias resistentes, otimizando o tratamento de infecções graves.

Melhora na função cerebral: A terapia pode ajudar a melhorar a oxigenação no cérebro, o que pode ser benéfico em casos de doenças neurológicas, como acidente vascular cerebral (AVC) ou outros distúrbios cognitivos.

Auxílio no tratamento de doenças crônicas: Condições como insuficiência renal, doenças respiratórias e outros quadros crônicos podem ser melhor controladas, pois a oxigenação adequada melhora a eficiência dos processos metabólicos e o funcionamento dos órgãos.

Com a oxigenoterapia hiperbárica, seu pet tem a chance de se recuperar mais rapidamente e com maior conforto, proporcionando uma qualidade de vida superior e uma recuperação mais eficiente e menos dolorosa.

Outros serviços que você encontra no Hospital Veterinário Santa Mônica

Consultas: Atendimento clínico geral e especializado em diversas áreas da medicina veterinária.

Cirurgias: Realização de cirurgias eletivas e de urgência, com uma equipe altamente qualificada e equipamentos modernos.

Internação: Acompanhamento 24 horas de animais que necessitam de cuidados mais intensivos.

Emergências: Atendimento imediato em casos de urgência e emergência, com equipe preparada para lidar com diversas situações.

Exames laboratoriais: realização de diversos tipos de exames para diagnóstico e acompanhamento de doenças.

Vacinação: Vacinação completa para cães e gatos, seguindo as recomendações dos órgãos veterinários.

Vacinação completa para cães e gatos, seguindo as recomendações dos órgãos veterinários. Outros serviços: além dos serviços mencionados, o hospital pode oferecer outros serviços como banho e tosa, venda de produtos veterinários, entre outros.

Consulte nossa equipe

A missão do hospital é proporcionar um atendimento veterinário de qualidade, com serviços especializados que atendem a todas as necessidades dos animais. Desde o cuidado preventivo até a reabilitação pós-cirúrgica, a equipe está pronta para oferecer a melhor experiência e tratamento.

A equipe de médicos veterinários do hospital está disponível para ajudar os tutores a entender como o tratamento pode proporcionar maior bem-estar para os pets. Com o acompanhamento adequado, é possível garantir que o animal tenha uma vida plena e continue trazendo alegria para a família.

Diferenciais do Hospital Veterinário Santa Mônica

Equipe: Conta com uma equipe de médicos veterinários altamente qualificados e especializados em diversas áreas.

Estrutura: Possui uma estrutura completa e moderna, com consultórios, centro cirúrgico, laboratório, ala de internação e sala de emergência.

Tecnologia: Utiliza equipamentos modernos e tecnologia de ponta para oferecer um atendimento de excelência.

Atendimento personalizado: oferece um atendimento personalizado e humanizado aos animais de estimação e seus tutores.

Experiência: Possui uma longa trajetória no mercado, oferecendo serviços de qualidade e confiança.

Com todos os serviços disponíveis, o Hospital Veterinário Santa Mônica se destaca como a clínica de confiança para todos os cuidados do seu animal.

