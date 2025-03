A empresa oferece capacitação completa para os revendedores conhecerem os diferenciais e as aplicações dos produtos

A HM Rubber é uma indústria especializada em revestimentos tecnológicos e soluções de impermeabilização e proteção anticorrosiva para diversos setores, como construção civil, agronegócio e indústria.

Com produtos inovadores e de alta performance, a empresa simplifica procedimentos técnicos, oferecendo soluções que combinam durabilidade, eficiência e facilidade de aplicação.

Para quem busca uma oportunidade de negócio lucrativa e em crescimento, tornar-se um revendedor autorizado da HM Rubber é uma escolha estratégica.

Vantagens de ser um revendedor HM Rubber

Ser um revendedor HM Rubber significa ter acesso a produtos exclusivos e de alta tecnologia, que se destacam no mercado pela qualidade superior e diferenciação. “A HM Rubber é pioneira na borracha líquida no Brasil, com produtos de alta tecnologia e diferenciação no mercado”, explica Igor Bonfim, Gerente Vendas Mercosul.

Além disso, a crescente demanda por impermeabilização e proteção anticorrosiva abre grandes oportunidades de vendas e lucros para os revendedores.

Outro diferencial é o suporte completo oferecido pela empresa. “Revendedores recebem materiais promocionais, capacitação e assistência técnica para potencializar as vendas”, destaca Igor.

A HM Rubber também oferece condições comerciais atrativas, com flexibilidade na negociação e preços competitivos, garantindo uma margem de lucro interessante para seus parceiros.

Como se tornar um revendedor autorizado

O processo para se tornar um revendedor HM Rubber é simples e acessível. O interessado preenche um formulário ou entra em contato diretamente com o setor comercial para ser encaminhado para o representante comercial do seu estado. Basta ter um CNPJ ativo e regularizado para iniciar a parceria.

Além disso, a empresa oferece capacitação completa para os revendedores conhecerem os diferenciais e as aplicações dos produtos. “A HM Rubber oferece treinamento técnico, suporte em marketing e vendas, assessoria especializada e consultoria de mercado para garantir o sucesso dos revendedores”, complementa Marcel Moreira, gestor de revendas tecnicas

Oportunidades de crescimento e lucro

A HM Rubber oferece um mercado em expansão, com alta demanda em setores como construção civil, agronegócio e indústria. “Produtos com laudos técnicnicos, certificados e bem avaliados pelo consumidor final geram vantagem sobre os concorrentes no mercado de impermeabilização e proteção anticorrosiva”, afirma Igor.

A borracha líquida da HM Rubber, com sua formulação única e inovadora, é um diferencial competitivo que atrai clientes e garante um bom desempenho no mercado.

Suporte e treinamento para revendedores

A HM Rubber investe no sucesso de seus revendedores, oferecendo um suporte completo que inclui:

Treinamento técnico: Capacitação sobre os produtos, aplicações e diferenciais, garantindo que os revendedores dominem todas as informações técnicas.

Capacitação sobre os produtos, aplicações e diferenciais, garantindo que os revendedores dominem todas as informações técnicas. Suporte em marketing e vendas: fornecimento de materiais promocionais, conteúdos para redes sociais, folders e suporte para campanhas publicitárias.

fornecimento de materiais promocionais, conteúdos para redes sociais, folders e suporte para campanhas publicitárias. Assessoria técnica especializada: equipe de especialistas para auxiliar os revendedores e esclarecer dúvidas sobre aplicação dos produtos.

equipe de especialistas para auxiliar os revendedores e esclarecer dúvidas sobre aplicação dos produtos. Consultoria de mercado: análises e insights para ajudar os revendedores a entender as melhores estratégias para crescer e vender mais.

análises e insights para ajudar os revendedores a entender as melhores estratégias para crescer e vender mais. Demonstrações e testes práticos: apoio para demonstrações e treinamentos presenciais com clientes e aplicadores.

Diferenciais competitivos dos produtos HM Rubber

Os produtos da HM Rubber se destacam no mercado por sua tecnologia exclusiva e qualidade comprovada. “Diferente de resinas acrílicas e tintas emborrachadas, os produtos HM Rubber mantêm elasticidade e proteção por anos”, ressalta Igor.

Além disso, todos os produtos são testados, laudados e seguem normas rigorosas, garantindo máxima qualidade e confiabilidade.

A versatilidade de aplicação é outro diferencial. “Os produtos são usados em diferentes setores, desde construção civil até indústrias, e têm fácil aplicação, com manutenção reduzida”, complementa Igor.

Essa combinação de tecnologia, qualidade e praticidade faz da HM Rubber uma referência no mercado.

Uma oportunidade de negócio lucrativa

Tornar-se um revendedor HM Rubber é uma oportunidade de negócio lucrativa e em crescimento.

Com produtos inovadores, suporte completo e um mercado em expansão, a HM Rubber oferece tudo o que você precisa para ter sucesso. “Diferenciais do produto, suporte e treinamento são essenciais para motivar potenciais revendedores a se tornarem parte da rede HM Rubber”, finaliza Igor.

Se você busca uma parceria que combine qualidade, inovação e suporte, a HM Rubber é a escolha certa. Junte-se à nossa rede de revendedores e aproveite as oportunidades que só a borracha líquida de alta performance pode oferecer.

Clique aqui e prepare-se para se tornar um revendedor HM Rubber!

Siga a HM Rubber nas redes sociaisInstagram | TikTok | YouTube | LinkedIn | Facebook