O Brasil é um dos três países do mundo com capacidade para três safras anuais, além de ser o segundo maior produtor de grãos do planeta.

No entanto, um desafio recorrente e crítico para o agronegócio é a perda de 15% a 20% da produção devido a problemas de armazenamento, conforme dados da Embrapa para os ciclos 2023 e 2024. Agro produtores afirmam que o custo da perda está no preço – no entanto, com o aumento constante dos insumos de produção, preservar o grão pós-colheita aumenta a produtividade, permitindo que o agroprodutor possa redirecionar recursos para outros investimentos.

Similarmente, as granjas sofrem com as altas temperaturas, prejudicando o bem-estar dos animais abrigados, assim como frigoríficos que demandam constantes manutenções preventivas a corrosão.

Para enfrentar esses desafios, a revitalização e a manutenção simplificada de sistemas de armazenagem são essenciais. E é aí que a HM Rubber surge como a solução definitiva.

Armazenamento para a proteção da produção agropecuária

Os produtores rurais enfrentam uma série de desafios que comprometem a qualidade e a quantidade da produção agrícola. “Umidade, pragas, ferrugem, corrosão e variações térmicas podem comprometer a qualidade dos grãos e reduzir a produtividade durante a armazenagem”, explica Sara Prado, gestora de contas alimentos e bebidas da HM Rubber.

Esses problemas são agravados pela falta de proteção adequada em silos e armazéns, estruturas que, quando mal conservadas, permitem a entrada de pragas e a deterioração dos grãos.

Impacto do armazenamento na produção agrícola

Um armazenamento eficiente é crucial para preservar a qualidade e o valor da produção agrícola. “Reduzir a perda de grãos devido à má armazenagem é fundamental para garantir a rentabilidade do produtor”, destaca Sara.

Além disso, a proteção adequada evita desperdícios e contribui para a segurança alimentar, assegurando que os grãos cheguem ao consumidor final em condições ideais.

Soluções da HM Rubber para proteção agrícola

A HM Rubber oferece um sistema protetivo completo para silos e armazéns, projetado para garantir a máxima proteção da produção agrícola. “A HM Rubber conta com um sistema protetivo completo para silos e armazéns, com soluções que vão desde a base da estrutura até o chapéu (do silo). O sistema promove vedação, impermeabilização e proteção anticorrosiva”, afirma Fernando Peters, gestor técnico industrial na HM Rubber.

A borracha líquida modificada da empresa cria uma barreira altamente resistente contra infiltrações, corrosão, intempéries, raios UV e pragas, garantindo a integridade das estruturas e a qualidade dos grãos.

Além disso, a borracha líquida da HM Rubber contribui para a eficiência do processo de colheita e armazenamento. “Promovendo proteção e extensão da vida útil de estruturas de armazenamento de grãos, impedindo que pragas e a umidade afetem a qualidade dos grãos. Além disso, a vedação também promove otimização do processo de expurgo, já que a vedação evita que a fosfina (veneno utilizado no processo) escape por emendas, parafusos, etc.”, complementa Fernando.

Benefícios econômicos e ambientais

Investir em soluções eficazes e sustentáveis para a proteção agrícola traz benefícios significativos tanto para o bolso do produtor quanto para o meio ambiente. O controle eficaz da umidade e da temperatura nos silos e armazéns evita a deterioração de grãos e sementes, reduzindo o desperdício e aumentando o lucro do produtor.

Além disso, a borracha líquida da HM Rubber reduz custos com manutenção, já que sua aplicação prolonga a vida útil das estruturas, minimizando a necessidade de reparos frequentes.

Do ponto de vista ambiental, a durabilidade da borracha líquida reduz a necessidade de reaplicações frequentes, diminuindo o descarte de materiais e resíduos químicos no meio ambiente. “A durabilidade da borracha líquida reduz a necessidade de reaplicação frequente, minimizando o descarte de materiais e resíduos químicos no meio ambiente”, reforça Sara Prado.

A borracha líquida como inovação para o agronegócio

A borracha líquida da HM Rubber surge como uma inovação fundamental para a proteção agrícola.

Com aplicação versátil, ela pode ser utilizada em silos, armazéns, estufas, telhados e até mesmo em equipamentos agrícolas, garantindo a extensão da vida útil dessas estruturas. “A borracha líquida surge como uma inovação fundamental para a proteção agrícola, oferecendo uma barreira altamente resistente contra infiltrações, corrosão, intempéries, raios UV e pragas”, destaca Sara.

Maximizando resultados no campo

Proteger a produção antes e depois da colheita é essencial para garantir a rentabilidade do produtor e a segurança alimentar.

Com as soluções da HM Rubber, é possível enfrentar os desafios do armazenamento de grãos de forma eficiente e sustentável. “O armazenamento inadequado e a falta de proteção eficiente podem resultar em perdas significativas, afetando diretamente o lucro do produtor e a segurança alimentar. Por isso, investir em soluções que garantam a durabilidade das estruturas e a conservação dos grãos é essencial para maximizar os resultados no campo”, finaliza Sara Prado.

Com a HM Rubber, os produtores rurais têm à disposição uma solução completa para proteger sua produção, reduzir perdas e aumentar a eficiência do agronegócio. Proteja sua produção antes e depois da colheita com a tecnologia e a qualidade da borracha líquida da HM Rubber.

