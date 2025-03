Além de conforto térmico, a borracha líquida também protege e traz economia de energia para o seu lar

Infiltrações, vazamentos e calor excessivo são problemas que comprometem não apenas a estrutura das residências, mas também o conforto e o bem-estar das famílias.

Com os produtos avançados da HM Rubber, é possível transformar esses desafios em soluções eficientes, garantindo um lar mais seguro, confortável e valorizado.

Principais causas de infiltrações e como preveni-las

As infiltrações em residências são frequentemente causadas por falhas na impermeabilização, trincas, fissuras, rachaduras em paredes e lajes, além de telhados mal vedados.

Segundo Elton de Araujo, gestor de contas da linha industrial na HM Rubber, as principais causas de infiltração incluem falta de impermeabilização ou falhas durante a construção, trincas, fissuras e rachaduras em paredes e lajes, telhados mal vedados. “Para preveni-las, é essencial utilizar impermeabilizantes de alta performance, como os produtos da HM Rubber, que criam uma barreira protetiva contra a umidade”, esclarece.

A borracha líquida da HM Rubber, diferente das resinas acrílicas comuns, mantém sua elasticidade e resistência por anos, evitando infiltrações e reduzindo a necessidade de manutenções constantes.

Impacto do calor excessivo no conforto e na eficiência energética

O calor excessivo é um problema que afeta diretamente o conforto térmico e a eficiência energética de uma casa. Quando a temperatura interna aumenta, há maior dependência de aparelhos como ar-condicionado, climatizadores e ventiladores, elevando o consumo de energia elétrica.

Elton de Araujo explica que o calor excessivo aumenta o consumo de energia elétrica, ao exigir maior uso de ar-condicionado, climatizadores e ventiladores. Com a impermeabilização da HM Rubber, o calor de fora (no verão) sofre refletividade acima de 89%, portanto potencializa o ar condicionado.

Já no frio, impede a passagem do calor para fora, potencializando climatizadores de ar quente, já que é um mau condutor de calor. “Produtos como a borracha líquida da HM Rubber, além de impermeabilizar, auxiliam no conforto térmico, reduzindo a necessidade de climatização artificial”, completa.

A borracha líquida, especialmente na cor branca, reflete a luz solar e reduz a absorção de calor, promovendo um ambiente mais fresco e agradável.

Soluções da HM Rubber: Conforto térmico e proteção superior

A HM Rubber se destaca no mercado por oferecer soluções que vão além da impermeabilização. Elton ressalta que a borracha líquida da HM Rubber oferece impermeabilização superior. Diferente das resinas acrílicas comuns, a tinta emborrachada poliuretano possui tecnologia que mantém a elasticidade e durabilidade por anos, evitando infiltrações e reduzindo a absorção de calor.

Desenvolvida em 2010, a borracha líquida da HM Rubber é resultado de uma formulação única, testada e aprovada em centenas de projetos no Brasil e no exterior. “Com formulação única no mercado, a borracha líquida foi desenvolvida pela HM Rubber em 2010, testada e aprovada em centenas de projetos não só no Brasil”, destaca Elton.

O produto combina propriedades como secagem rápida, aplicação interna e externa, baixo odor, alta flexibilidade, resistência aos raios UV e excelente acabamento estético, além de baixíssimo VOC (compostos orgânicos voláteis).

Tecnologia e materiais que garantem eficácia

A borracha líquida da HM Rubber utiliza tecnologia avançada para garantir proteção e conforto térmico. “O produto é certificado, laudado por um laboratório externo, idôneo, e que assegura a redução da temperatura”, explica Fernando Peters, gestor industrial da HM Rubber. Essa certificação comprova sua eficácia na redução da absorção de calor e na proteção contra infiltrações.

Além disso, a borracha líquida da HM Rubber é um revestimento versátil, resistente e durável, que dispensa manutenções constantes e promove excelente acabamento estético e conforto térmico (na cor branca).

Vantagens econômicas da borracha líquida da HM Rubber

Investir nas soluções da HM Rubber traz vantagens econômicas significativas. Elton destaca que a principal vantagem é a durabilidade superior a revestimentos de base acrílica que encontramos no mercado hoje. “A borracha líquida Impertech 3 em 1 impermeabiliza, protege e ainda dá acabamento, podendo ser pigmentada na cor que o consumidor desejar”, explica.

Essa versatilidade, aliada à eficiência técnica, faz da HM Rubber uma escolha inteligente para quem busca proteger e valorizar seu lar. A redução na necessidade de manutenções e a economia de energia elétrica são benefícios que se refletem em custos menores ao longo do tempo.

Transformando desafios em soluções

Com a HM Rubber, é possível transformar desafios como infiltrações e calor excessivo em oportunidades para garantir um ambiente mais confortável, seguro e econômico. A borracha líquida não apenas resolve problemas estruturais, mas também promove o bem-estar das famílias, reforçando a importância de investir em soluções de qualidade para o lar.

Proteja sua casa, economize energia e desfrute de um conforto térmico superior com as soluções avançadas da HM Rubber. “A borracha líquida da HM Rubber é a escolha certa para quem busca durabilidade, eficiência e conforto em um único produto”, conclui Elton de Araujo.

