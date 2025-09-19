Curitibano com mais de 20 anos de estrada lidera a Hands e projetos que levam conteúdo e resultado para empresas e pessoas do Brasil ao exterior

Estrategista, diretor de vídeo e especialista em marketing digital, Rodrigo Sampaio, 42, transformou a paixão por contar histórias em uma máquina de resultados. À frente da Hands (produtora e agência) ele criou métodos de trabalho, formou equipes e levou marcas a performar melhor nas redes e fora delas.

De Curitiba para o mundo

Casado com Ana e pai de Marina, Rodrigo soma mais de 4 mil projetos e já atendeu mais de 1.200 clientes. Fundou Hands Films, Hands Digital e Eu Sou Hands; fundou a HandsMed (marketing médico), a Sovereign University (EAD teológica) e a Recharge (editora de infoprodutos).

“Comunicar bem muda o jogo. Aproxima, vende e fideliza”, diz.

Vídeo + marketing = resultado

Com 18 anos de mercado, a Hands mistura cinema com estratégia. Fez Same Day Edit, coberturas de eventos, 1.300+ filmes de casamento e grandes produções corporativas e políticas. Já trabalhou com Jair Bolsonaro, Carlise Kwiatkowski, Daniel Lovato, Gerson Colodel, Christiane Yared, Gazeta do Povo, DryClean USA, Rede Pelanda e o Partido Liberal.

“Conteúdo bonito é bom. Conteúdo que traz cliente é melhor ainda”, afirma.

O Método 4.3

Na Hands Digital (agência 360° com foco em performance), Rodrigo criou o Método 4.3:

Cliente (4 passos):

atendimento para entender dor e objetivo;

mapear o que trava o resultado;

plano sob medida;

venda com clareza de valor.



Agência (3 passos):

estratégia certa;

2) processo que roda;

3) conversão medida.



“É o caminho da ideia ao caixa”, resume.

Eventos que aceleram

Nos encontros da Hands, o foco é mão na massa: atendimento, vendas, marketing digital, tráfego pago (Google/Meta/LinkedIn) e técnicas para fechar no primeiro contato.

“É conteúdo prático para sair do evento vendendo mais”, diz Rodrigo.

Saúde e educação sem fronteiras

No médico, a HandsMed ajuda profissionais de saúde a construírem autoridade e agenda. Na educação, a Sovereign University leva EAD teológica para Angola, Portugal e Moçambique.

“Formar gente boa multiplica impacto”, comenta.

Livros, cursos e a Recharge

Autor de “A Bíblia e os Negócios” e coautor do Cultura do Reino, Rodrigo criou a Recharge, uma editora digital que transforma livros em minicursos e ajuda autores a venderem conhecimento.

“Seu conteúdo pode virar produto e renda”, explica.

Gente que cresce junto

Mais de 60 profissionais já passaram por suas mentorias. “Propósito e execução andam juntos. Quando isso acontece, resultado vem”, conclui.

Números rápidos 20+ anos 4.000+ projetos 1.300+ filmes 1.200+ clientes 60+ mentorados



