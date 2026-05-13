Saiba como identificar seus fios e montar uma rotina capilar simples no dia a dia

Cuidar do cabelo pode parecer complicado com tanta informação por aí — mas, na prática, o segredo está no básico. Entender o seu tipo de cabelo e manter uma rotina simples já é suficiente para ver diferença no espelho.

É justamente essa a proposta da H2O Evolution, marca paranaense que acredita que cuidar dos fios também é cuidar da autoestima, da confiança e do bem-estar. Com produtos desenvolvidos para todos os tipos de cabelo, a empresa aposta em fórmulas eficazes, acessíveis e pensadas para o dia a dia, unindo ciência, tecnologia e ativos de origem natural.



E tudo começa com uma pergunta simples — que muita gente ainda não sabe responder com certeza: qual é o seu tipo de cabelo?

Identificar o fio muda tudo

Cada tipo de cabelo tem características próprias — e isso impacta diretamente na forma de cuidar.

Diversidade de texturas e curvaturas mostra que cada tipo de cabelo possui necessidades específicas de cuidado, hidratação e finalização no dia a dia.

Tipos principais:

Liso: sem curvatura, tendência à oleosidade

Ondulado: leve curvatura, mistura de liso com cachos

Cacheado: cachos definidos, maior tendência ao ressecamento

Crespo: curvatura mais fechada, fios mais sensíveis

Segundo Carlos Prates, químico responsável da H2O Evolution, o Brasil possui uma grande diversidade de texturas capilares, resultado da miscigenação e das diferentes características da população. “Hoje já existem estudos que mostram que temos de sete a oito texturizações diferentes de cabelo. Cada estrutura tem necessidades específicas e, por isso, exige cuidados diferentes”, explica.



Ele destaca que usar o produto errado pode trazer efeito contrário ao esperado.

“Um produto que funciona muito bem para um cabelo liso pode ser prejudicial para um cabelo crespo, por exemplo. Um fio mais crespo precisa de maior carga de condicionamento e oleosidade. Já em um cabelo fino e oleoso, isso pode pesar e aumentar ainda mais a oleosidade.” Carlos Prates, químico responsável da H2O Evolution.

Na prática, isso significa sair do “tentativa e erro” e passar a cuidar com mais segurança.

Cuidados certos para cada tipo

Depois de identificar o seu fio, o próximo passo é ajustar a rotina. E não precisa ser nada complicado: pequenas mudanças já fazem diferença no resultado.

Como cuidar melhor:

Liso: foco em leveza, evitar excesso de produto

Ondulado: hidratação leve + definição das ondas

Cacheado: hidratação frequente + creme de pentear

Crespo: nutrição intensa + menos lavagens

Além disso, três etapas são essenciais em qualquer rotina capilar:

Hidratação capilar: devolve água e maciez

Nutrição capilar: repõe óleos e reduz o ressecamento

Reconstrução capilar: fortalece fios danificados

Esses cuidados formam a base de qualquer cronograma capilar — mesmo o mais simples.



É nesse ponto que marcas como a H2O Evolution fazem a diferença, ao oferecer linhas completas que tratam, protegem e finalizam os fios de acordo com cada necessidade, sempre com foco em praticidade.

Carlos Prates explica que esse cuidado individualizado foi justamente o ponto de partida para o desenvolvimento das linhas da empresa. “Quando criamos os produtos da H2O Evolution, entendemos que não seria possível colocar em um único produto tudo o que diferentes tipos de cabelo precisam. Por isso desenvolvemos variantes específicas, pensando nas características e necessidades de cada fio”, destaca.



Segundo ele, a marca trabalha com ativos já conhecidos pelo consumidor, facilitando a identificação da linha ideal para cada pessoa. “Quando falamos em ceramidas, óleo de argan ou manteiga de karité, a consumidora já associa esses ativos aos benefícios que procura. Nosso diferencial está em oferecer esses ativos em concentrações que entregam resultado perceptível logo nas primeiras aplicações”, afirma.

A linha Brilho Extremo, da H2O Evolution, foi criada para ajudar no alinhamento dos fios, controle do frizz e efeito de brilho intenso no dia a dia. A linha Ultra Cachos, da H2O Evolution, foi desenvolvida para ajudar na definição, hidratação e equilíbrio dos cachos no cuidado diário dos fios. A linha Intense Coco, da H2O Evolution, aposta na nutrição e reparação dos fios para ajudar a manter os cabelos hidratados, macios e vibrantes no dia a dia.

Erros comuns que atrapalham o resultado

Mesmo com bons produtos, alguns hábitos podem impedir o cabelo de ficar saudável.

Evite:

Usar produtos sem considerar o tipo de cabelo

Errar na frequência de lavagem

Pular o condicionador

Exagerar no secador e na chapinha

Não ter rotina de cuidados

No geral, o problema não está apenas no produto — mas na forma como ele é usado no dia a dia.

Para Carlos Prates, equilíbrio é uma das palavras-chave da saúde capilar. “Cada cabelo precisa de um nível diferente de hidratação, controle de oleosidade e tratamento contra danos específicos. Quando a pessoa entende isso, ela consegue escolher produtos que realmente vão entregar efetividade para o cabelo dela”, reforça.

Rotina capilar simples (e eficiente)

Para quem busca praticidade, um cronograma básico já resolve:



Exemplo fácil:

2x por semana: lavagem + hidratação

1x na semana: nutrição ou reconstrução

Sempre: finalizar após lavar

Passo a passo:

Shampoo para limpar Máscara ou condicionador para tratar Finalizador para proteger e modelar

Esse tipo de rotina ajuda a reduzir frizz, melhorar o brilho e manter os fios saudáveis sem exigir muito tempo.

Beleza sem complicação — e com propósito

Mais do que oferecer produtos, a H2O Evolution se posiciona como uma aliada no cuidado diário. A marca investe em pesquisa científica, testes de eficácia e fórmulas veganas, livres de crueldade animal, além de processos mais sustentáveis.

Com estrutura moderna e foco em inovação, a empresa paranaense busca democratizar o acesso a produtos de alta performance, mostrando que é possível ter cabelos saudáveis, bonitos e cheios de vida sem complicar a rotina.

No fim das contas, cabelo bonito não depende de excesso de produtos —

depende de entender o seu fio e cuidar dele do jeito certo, todos os dias.

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