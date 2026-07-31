Informação e prevenção caminham lado a lado

Informação, vacinação e acompanhamento pediátrico são aliados importantes para reduzir os riscos de uma das infecções mais graves da infância

Muita gente já ouviu falar em meningite. O que nem todos sabem é que a doença pode evoluir rapidamente, possui diferentes sorogrupos e representa um risco importante, principalmente para bebês e crianças pequenas. Em um cenário em que poucas horas podem fazer diferença, informação de qualidade pode ajudar famílias a tomar decisões mais conscientes sobre prevenção. 2,4

A meningite meningocócica está entre as doenças infecciosas mais graves, principalmente na infância. Apesar de conhecida, ela ainda desperta muitas dúvidas. Entre elas estão: quais são os grupos mais vulneráveis, como a doença evolui e por que especialistas reforçam tanto a importância da prevenção.2,3

Os números ajudam a entender esse cenário. Em 2025, o Brasil registrou 1.146 casos confirmados de doença meningocócica em todas as faixas etárias. Entre os casos em que foi possível identificar o sorogrupo, mais da metade (aproximadamente 55%) foi causada pelo sorogrupo B, hoje o mais frequente no país. Entre crianças menores de um ano, essa proporção chegou a aproximadamente 69%, mostrando que os primeiros anos de vida concentram um risco maior. 5

Uma doença que pode evoluir em menos de um dia

A doença meningocócica é causada pela bactéria Neisseria meningitidis. Ela pode provocar meningite, inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal e também infecções generalizadas na corrente sanguínea, como a meningococcemia.2,3

O que mais preocupa é a velocidade com que alguns casos evoluem. Nas primeiras horas, os sintomas costumam ser parecidos com os de outras infecções comuns, o que pode dificultar o reconhecimento da doença.1,2

Diante de suspeita, procure atendimento médico imediatamente. Fonte: Elaboração da Tribuna do Paraná, com base nas referências Thompson MJ, Ninis N, Perera R, et al.¹ e World Health Organization².

Esse comportamento rápido explica por que especialistas insistem na importância de ampliar o conhecimento sobre a doença antes que situações de emergência aconteçam.

Conhecer o nome da doença não significa conhecer todos os riscos

Grande parte das famílias sabe o que é meningite, mas nem sempre conhece os diferentes sorogrupos do meningococo. Atualmente, existem cinco sorogrupos — A, B, C, W e Y — que podem ser prevenidos por vacinação. 4 Hoje, o sorogrupo B responde pela maior parte dos casos registrados no país. 5

Ao conhecer os riscos da doença, pais e responsáveis ganham segurança para conversar com o pediatra e escolher as melhores estratégias de prevenção.7

Bebês e crianças pequenas merecem atenção especial

Embora a doença possa atingir pessoas de qualquer idade, os primeiros anos de vida representam um período de maior vulnerabilidade. 2,3

Nessa fase, o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. 11 Além disso, o contato frequente entre crianças em creches e escolas facilita a circulação de agentes infecciosos transmitidos pelas vias respiratórias.3,6 Esse cenário se torna ainda mais crítico quando há atrasos ou o não cumprimento de todo o calendário de vacinação infantil. 4

Outro aspecto que chama atenção é a imprevisibilidade da doença. 10 Ela pode surgir mesmo em crianças previamente saudáveis, o que reforça a importância de conhecer os fatores de risco antes que um caso aconteça dentro da família, na escola ou na comunidade.2 Garantir que o calendário vacinal esteja completo, com todas as doses e reforços em dia, é a medida mais urgente para reverter essa vulnerabilidade. 2,9

Alto risco de óbito e sequelas graves

De evolução extremamente rápida, a meningite meningocócica pode levar ao óbito em 24 horas, além de deixar sequelas graves nos sobreviventes. 1,2

Entre as possíveis sequelas da doença estão perda auditiva, amputações, comprometimentos neurológicos, dificuldades cognitivas, alterações motoras e consequências emocionais que podem acompanhar a criança ao longo da vida.2

Mais do que enfrentar uma infecção aguda, famílias podem precisar lidar com mudanças permanentes na rotina e no desenvolvimento infantil. É por isso que a prevenção ocupa um papel tão importante nas estratégias de enfrentamento da doença.2,4

Informação e prevenção caminham lado a lado

A vacinação é reconhecida internacionalmente como uma das principais formas de prevenção contra a doença meningocócica. 2 A Vacina Meningocócica Conjugada Quadrivalente (ACWY) está disponível no setor público e particular, enquanto a tipo B está disponível apenas no setor privado.3,4

Além da vacinação, outras medidas de prevenção são importantes, como lavar as mãos frequentemente com água e sabão, cobrir a boca ao tossir, manter ambientes ventilados e limpos, evitando aglomerações sempre que possível.6

Durante as consultas pediátricas, o profissional de saúde pode orientar cada família sobre a proteção contra os diferentes sorogrupos preveníveis por vacinação, incluindo o sorogrupo B, considerando a idade da criança e seu histórico vacinal.4

Também é importante seguir o esquema vacinal recomendado para cada faixa etária. A proteção pode variar quando esse esquema não é concluído.4

Por isso, a consulta com o pediatra continua sendo um momento importante para esclarecer dúvidas e entender quais medidas de prevenção são indicadas em cada situação.7

Conhecimento que protege futuros

Nos últimos anos, campanhas educativas, profissionais de saúde, escolas e veículos de comunicação ajudaram a ampliar o acesso à informação sobre a meningite meningocócica.

O desafio agora é transformar esse conhecimento em uma compreensão mais ampla da doença e de seus riscos. Informação só protege quando se transforma em ação: verifique a carteira de vacinação da sua família e procure orientação dos profissionais de saúde.

Conhecer a rapidez com que ela pode evoluir, entender quais sorogrupos circulam atualmente no Brasil e saber que bebês e crianças pequenas estão entre os grupos mais vulneráveis permite que famílias conversem com mais segurança com os profissionais de saúde.1-4

No fim das contas, proteger uma criança também significa preservar tudo o que ela ainda tem pela frente: a infância, os aprendizados, as conquistas e os sonhos. Quando o assunto é meningite meningocócica, a informação continua sendo uma das formas mais importantes de fortalecer a prevenção. 6,7

Saiba mais sobre meningite meningocócica, seus diferentes sorogrupos e a importância da prevenção em paixaoporviver.com.br/juntoscontrameningite.

Base científica

As informações apresentadas neste conteúdo foram elaboradas com base em literatura científica e em documentos oficiais publicados por instituições de referência na área da saúde. As fontes utilizadas estão relacionadas a seguir.

NP-BR-AVU-PRSR-260006 – Agosto/2026

Material dirigido ao público geral. Por favor, consulte o seu médico.

Referências:

THOMPSON, M. J.; NINIS, N.; PERERA, R. et al. Clinical recognition of meningococcal disease in children and adolescents. The Lancet, v. 367, p. 397–403, 2006. World Health Organization. Newsroom. Factsheets. Detail. Meningitis. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/meningitis. Acesso em: 11 ago. 2026 BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde de A a Z: Meningite. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/m/meningite-1. Acesso em: 11 ago. 2026 SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Perguntas e respostas sobre vacinas meningocócicas.. Disponível em: www.sbp.com.br/pediatria-para-familias/vacinas/perguntas-e-respostas-sobre-vacinas-meningococicas/. Acesso em: 11 ago. 2026 Ministério da Saúde. Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica. Painel Meningite. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/cnie/painel-meningite. Acesso em: 11 ago. 2026 FIOCRUZ. Portal Fiocruz: Meningites. Disponível em: <https://fiocruz.br/taxonomia-geral-05-doencas/meningites>. Acesso em: 11 ago. 2026 SCHMITT, Heinz-J. et al. How to optimise the coverage rate of infant and adult immunisations in Europe. BMC medicine, v. 5, n. 1, p. 11, 2007 SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES. Calendário de vacinação do nascimento à terceira idade: recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2026/2027. Disponível em: https://sbim.org.br/calendario-de-vacinacao/calend%C3%A1rio-unico-do-nascimento-a-terceira-idade. Acesso em: 11 ago. 2026 SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Calendário de vacinação da SBP 2026/2027. Disponível em: https://www.sbp.com.br/?acervo_download=1&post_id=63953&nonce=e3315eade0&sbp_nonce_refresh =1. Acesso em: 11 ago. 2026. SÁFADI, M. A. P. et al. The epidemiology of meningococcal disease in Latin America 1945–2010: an unpredictable and changing landscape. Epidemiology & Infection, v. 141, n. 3, p. 447-458, 2013. UNICEF. Why delayed vaccination schedules can be harmful to children. UNICEF Europe and Central Asia, 7 out. 2024. Disponível em: https://www.unicef.org/eca/stories/why-delayed-vaccination-schedules-can-be-harmful-children. Acesso em: 11 ago. 2026