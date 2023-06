A qualidade dos combustíveis oferecidos interfere na segurança das suas viagens e nos gastos com abastecimento e manutenção

A escolha de um posto de combustível de boa procedência é fundamental para garantir a funcionalidade do seu caminhão. Não somente pelo custo-benefício, mas também pela necessidade da preservação do veículo para garantir viagens seguras e eficientes.

A utilização de combustível ruim ou falsificado pode causar diversos danos, como falhas na partida e na aceleração do motor, acidentes, aumento de gastos, maior necessidade de manutenção e danos ao motor.

Por isso, saber como escolher um bom local para abastecer seu caminhão é fundamental. Neste artigo, vamos explicar como uma escolha errada pode gerar danos ao veículo e como saber se o combustível é de qualidade. Boa leitura!

Como o uso de combustíveis de má qualidade pode prejudicar a vida útil do caminhão

Como já explicado brevemente no início do artigo, ao optar pelo abastecimento um posto de qualidade duvidosa, pode-se observar diversos problemas no seu caminhão e no seu bolso. Confira os principais deles.

Danos ao motor

Um dos principais danos que pode ser observado ao usar um combustível adulterado é no motor. Esse produto de qualidade baixa irá reduzir a potência do veículo, ocasionando engasgos, barulhos incomuns, trancos no motor e falhas no escapamento. Além desses problemas, o uso de combustível inadequado pode danificar os sistemas de injeção eletrônica.

Dependendo da procedência do combustível, seu uso também pode gerar danos nas peças e entupir a bomba de combustível.

Falhas de partida e aceleração

Com os danos gerados ao motor, o combustível adulterado também criará uma dificuldade de aceleração.

Desta maneira, o veículo ficará mais lento e rodará com uma velocidade mais baixa. Nesse caso, além dos danos nas peças, ocorrerá maior custo com combustível e levará mais tempo para chegar ao destino.

Fique atento se o veículo apresentar esses sinais, além da dificuldade em dar partida no veículo.

Aumento nos gastos

Uma das principais características de um combustível adulterado pode ser o preço mais baixo que o comum. Os postos que oferecem esse tipo de combustível costumam baixar o preço para chamar a atenção dos motoristas e vender mais.

No entanto, quando o motorista opta por esse abastecimento, ocorre um aumento nos gastos. O veículo gastará mais combustível, uma vez que a eficiência energética é menor e será necessário abastecer mais vezes.

Além dessa questão, usar um combustível de baixa qualidade também pode ocasionar os danos mencionados anteriormente, causando a necessidade de gastos com manutenção.

Acidentes

Além de todos os problemas já mencionados, fazer uso de combustíveis de má qualidade também pode causar graves acidentes. Imagine que o caminhão possa apresentar problemas no motor e aceleração no meio da estrada, em uma velocidade considerável.

Caso isso aconteça, além da sua segurança estar em risco, a vida de outras pessoas também pode estar.

Como saber se a gasolina é de qualidade

Alguns fatores podem ser observados na hora do abastecimento para ter certeza de que o combustível é de boa qualidade.

O principal deles é o preço. Desconfie de valores que estão muito abaixo da média de mercado. Alguns postos podem conseguir vantagens e preços mais competitivos, mas na maioria dos casos isso não acontece.

Outro ponto que pode ser observado no abastecimento é se as bombas estão lacradas. Observe essa característica logo que chegar no estabelecimento. Verifique se há as informações exigidas pela ANP, como CNPJ, endereço do posto e selo INMETRO.

Por fim, uma outra característica que você pode prestar atenção é no cheiro. Combustíveis adulterados podem ter odores diferentes do comum, com características de solventes e querosene.

Abasteça nos postos Pelanda: garanta segurança e qualidade

Os postos Pelanda são sinônimo de tradição e qualidade em combustíveis de excelente custo-benefício. Eles representa as maiores marcas do mercado (Ipiranga e Petrobrás) e os combustíveis oferecidos passam periodicamente por inspeções e avaliações para identificar qualquer problema, assegurando ainda mais o compromisso de boa qualidade.

Nos postos Pelanda, além de abastecer com tranquilidade, faça uma parada para se alimentar com a coxinha eleita a melhor da cidade de Curitiba pelo Prêmio Bom Gourmet, e descansar em hotéis confortáveis para seguir viagem com segurança.

O Pelanda iniciou um novo tipo de prestação de serviço, que engloba abastecimento, restaurante, hotel, loja de presentes, estacionamento fechado e lava-truck.

Deixe o seu caminhão nas mãos de quem é reconhecido no mercado pelo trabalho de excelência. Conte com os postos Pelanda!