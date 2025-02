O Grupo MIG tem como base o respeito aos seus clientes, praticando preços justos em uma administração transparente e ética

Em Curitiba, milhares de famílias enfrentam um desafio comum: encontrar um supermercado que ofereça preços justos, produtos de qualidade e uma experiência de compra agradável.

Mesmo em uma cidade conhecida por sua organização e qualidade de vida, muitas vezes os consumidores se deparam com estabelecimentos que não conseguem equilibrar economia e excelência.

As compras semanais, que deveriam ser práticas e satisfatórias, acabam se tornando uma tarefa desgastante e cara, gerando frustração e insatisfação.

É nesse contexto que o MIG Supermercado surge como um guia para transformar a experiência de compras dos curitibanos. Fundado em 1976 por Arlindo Miguel, em Mafra, Santa Catarina, o MIG cresceu com base em valores como respeito ao cliente, transparência e ética.

Hoje, o grupo se destaca por oferecer um conceito único de supermercado, que combina preços acessíveis, produtos frescos e um ambiente moderno e organizado.

A melhor solução para suas compras

O MIG entende as dores dos consumidores. Eles sabem que não é justo que as famílias precisem escolher entre economia e qualidade. Por isso, a empresa se propõe a oferecer o melhor dos dois mundos: um lugar onde é possível economizar sem abrir mão do frescor dos alimentos, da variedade de produtos e do conforto durante as compras.

Com 14 unidades em Santa Catarina e Paraná, o MIG já conquistou a confiança de milhares de famílias, e agora chega a Curitiba para revolucionar o mercado local.

Os pilares que fazem a diferença

O segredo do MIG está em seus quatro pilares principais, que garantem uma experiência diferenciada:

Açougue : Carnes embaladas a vácuo, com cortes de raças europeias como Angus, garantindo maciez e sabor superiores.

: Carnes embaladas a vácuo, com cortes de raças europeias como Angus, garantindo maciez e sabor superiores. Padaria e Rotisseria : Produtos frescos e quentes, além de pratos prontos que facilitam o dia a dia.

: Produtos frescos e quentes, além de pratos prontos que facilitam o dia a dia. Hortifruti : Frutas e verduras frescas, compradas diretamente de produtores locais e nacionais, além de opções práticas como saladas prontas e sucos.

: Frutas e verduras frescas, compradas diretamente de produtores locais e nacionais, além de opções práticas como saladas prontas e sucos. Bazar: Uma ampla variedade de produtos, desde utilidades domésticas até eletrodomésticos e flores frescas de Holambra.

Um plano simples para transformar suas compras

Para os curitibanos, o MIG propõe um plano simples em três passos:

Visite: Conheça a loja MIG Pinheirinho em Curitiba e descubra um ambiente moderno, organizado e repleto de ofertas. Escolha: Explore os corredores, aproveite os produtos frescos e as promoções imperdíveis. Transforme: Transforme suas compras em um momento leve, prático e econômico para toda a família.

Visite o MIG Pinheirinho e experimente uma nova forma de fazer compras.

Siga as redes sociais da marca para ficar por dentro das novidades e ofertas exclusivas.

Sucesso ao escolher o MIG Supermercado

Quem não conhece o MIG continua enfrentando os mesmos problemas: preços altos, ambientes desorganizados e a frustração de não encontrar um lugar que realmente atenda às suas necessidades.

Mas, ao escolher o MIG, os curitibanos encontram tudo que precisam e muito mais. Eles passam a fazer parte de uma comunidade que valoriza a qualidade, a economia e o bem-estar.

No MIG, as compras deixam de ser uma obrigação e se tornam uma experiência prazerosa, onde cada cliente se sente valorizado e confiante.

Sendo assim, é evidente o compromisso com as famílias e com a cidade. No MIG, você sempre encontra mais por menos.

Não deixe de conhecer o melhor supermercado e aproveite para economizar!

