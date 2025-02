Descubra os diferenciais do açougue, padaria, hortifrúti e bazar que fazem do MIG uma referência em supermercado

Imagine um lugar onde você economiza sem preocupações, encontra tudo o que precisa e ainda se sente valorizado e bem recebido. No MIG Supermercado Curitiba, essa é a realidade.

Esqueça os altos preços, ambientes desorganizados e a falta de qualidade nos produtos que acabam tornando as compras semanais uma tarefa desgastante e frustrante.

O MIG entende como isso pode ser difícil. Sabe como é frustrante buscar economia sem abrir mão da qualidade e do conforto. É por isso que se tornou um novo conceito de supermercado, pensado para transformar sua experiência de compras.

No MIG, você encontra lojas modernas e funcionais, preços acessíveis e produtos frescos que garantem o melhor para a sua família. Mais do que isso, o atendimento caloroso e dedicado faz toda a diferença.

Por que uma coisa é certa, fazer compras deve ser uma experiência prática e agradável.

Os quatro pilares que fazem do MIG Supermercado Curitiba uma revolução no setor

Açougue Premium: Qualidade que faz a diferença

O MIG Supermercado se destaca pelo seu açougue, que oferece carnes embaladas a vácuo, com mínima manipulação, garantindo frescor e higiene. Os cortes são provenientes de raças europeias, como Angus, reconhecida por sua maciez e sabor superior. Seja para o dia a dia ou para um churrasco especial, o MIG assegura uma experiência gastronômica de alto nível.

Padaria e Rotisseria: Frescor e conveniência

Na padaria do MIG, os produtos são frescos e saem quentinhos do forno, com itens diários em promoção para atender a todos os bolsos. Já a rotisseria é um verdadeiro aliado da praticidade, oferecendo pratos prontos como massas, carnes e refeições completas, ideais para quem busca qualidade sem abrir mão da agilidade no dia a dia.

Hortifruti: Frescor e variedade direto do produtor

Com mais de 6 boxes no CEASA de Curitiba e compra direta de produtores locais e nacionais, o MIG garante que frutas e verduras cheguem às gôndolas com o máximo de frescor. Além disso, o setor oferece opções práticas, como saladas prontas, frutas cortadas e sucos, facilitando a rotina de quem busca praticidade sem perder a qualidade.

Bazar: Um mundo de possibilidades

O MIG vai além dos produtos alimentícios. Seu setor de bazar ocupa 25% a 30% do espaço das lojas e oferece uma ampla variedade de itens, desde utilidades domésticas, móveis e jardinagem até eletrodomésticos, roupas, brinquedos e flores e folhagens diretamente dos produtores de Holambra. É um verdadeiro one-stop shop, onde os clientes encontram tudo o que precisam em um único lugar.

Uma história de dedicação e crescimento

Fundado em 1976 por Arlindo Miguel na cidade de Mafra, em Santa Catarina, o MIG começou como um pequeno comércio de produtos alimentícios.

Ao longo das décadas, o árduo trabalho e a capacidade de adaptar-se às necessidades dos consumidores transformaram o negócio em um grupo empresarial de destaque no setor supermercadista.

O Grupo MIG orgulha-se de seu crescimento baseado no respeito aos clientes, na prática de preços justos e em uma administração transparente e ética.

Em Curitiba, o MIG Supermercado consolida-se como uma referência, mostrando ser possível revolucionar as compras com qualidade, inovação e conveniência.

Visite o MIG Pinheirinho em Curitiba e descubra como transformar suas compras em um momento de tranquilidade e alegria.

