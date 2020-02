O GNV (Gás Natural Veicular) é o combustível que possui um dos processos de queima mais limpos do mercado. Isso significa que a emissão de monóxido de carbono, gás intensificador do efeito estufa, é extremamente baixa neste combustível.

O gás natural veicular é composto por hidrocarbonetos leves. A fórmula desse combustível não possui enxofre e, por isso, sua queima também não provoca condições para a ocorrência de chuva ácida.

Além de ser menos poluente, o GNV também ajuda a preservar a qualidade de vida das pessoas e gera economia nos gastos com o abastecimento veicular. Em média, um carro popular que faça 10 km por litro de gasolina, fará 12 km por metro cúbico de gás natural.

Os benefícios do GNV são conhecidos por grande parte da população. O combustível contribui para aumentar a vida útil do motor do carro, é limpo, possui queima completa na combustão, reduz a necessidade de manutenção e troca do escapamento veicular, diminui a ocorrência de corrosão nos componentes do veículo e pode ser usado em praticamente todos os tipos de automóveis e automotores, como ônibus urbanos, veículos de passeio, frotas, táxis, carros de aplicativo, veículos de carga, entre outros.

A conversão de carros originalmente movidos à gasolina e etanol para GNV é feita com a instalação de um kit especial. Uma chave comutadora é colocada no painel do veículo, para que o motorista alterne o combustível conforme sua necessidade, rodando com o gás natural ou com a gasolina. O kit também é composto por um cilindro de gás, que deve ser homologado e certificado, de acordo com normas técnicas estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

É importante que a instalação do kit GNV seja feito por uma empresa competente, credenciada ao Inmetro e habilitada para o serviço, com o uso de equipamentos devidamente certificados, para que seja possível garantir a segurança e a qualidade do sistema. A conversão de combustível também precisa ser previamente autorizada pelo Detran.

Confira os principais benefícios do GNV

Além do impacto ambiental positivo, o GNV tem vários outros benefícios que merecem ser destacados, como:

Veículos movidos com GNV emitem menos poluentes e ficam em conformidade com os programas de controle de poluição em áreas urbanas;

Existem kits para veículos com carburador e injeção eletrônica;

O sistema é totalmente seguro;

A redução na emissão de poluentes chega a 70%, quando comparado à gasolina;

A economia com combustível compensa o custo da instalação;

É um combustível mais barato do que o etanol e a gasolina;

O retorno do investimento ocorre em até 4 meses para motoristas que rodam 8 mil km/mês;

A conversão para GNV é ideal para taxistas, frotistas e motoristas de aplicativo.

Outro ponto positivo é que, em alguns Estados, carros a gás recebem descontos no IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). No Paraná, por exemplo, proprietários de carros com GNV pagam 1% sobre o valor do veículo no imposto anual.

