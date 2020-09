Lidar com a perda de um ente querido é um momento de profunda tristeza e representa o começo de uma nova etapa

O luto tem um valor inestimável para todas as pessoas que perdem um ente querido, alguém que amamos muito e com quem passamos momentos inesquecíveis. Apesar de ser uma experiência dolorosa, é importante vivenciar os sentimentos com intensidade, colocando para fora as emoções.

O primeiro passo para ajudar alguém enlutado é oferecer apoio, principalmente nos eventos fúnebres de despedida. Neste contexto, é essencial saber como lidar com as pessoas que estão passando por uma morte na família. Em muitos casos, ter o apoio de uma funerária experiente, como a Funerária Berti, também é reconfortante.

Como superar o luto?

Segundo especialistas, para superar o luto é preciso vivenciar o momento, e este processo passa por uma série de etapas que veremos a seguir:

Negação – Nesta etapa, as pessoas costumam negar a perda do ente querido, questionam por que a morte atingiu alguém de sua família ou uma pessoa próxima, consideram que o acontecimento não é justo, provocando revolta e ressentimento.

Negociação – É quando, mesmo sabendo que o ente querido está de partida, principalmente entre pessoas com doenças terminais ou em leitos de UTI, o familiar começa a negociar com Deus ou outro poder superior no qual ele acredita, pedindo que interceda e que não deixe a morte acontecer.

Depressão – É quando a “ficha cai” e o familiar, mesmo tendo negado e negociado, percebe que o ente querido faleceu. Portanto, é um momento de dor profunda, marcado por muita tristeza, choro, insônia, pensamentos negativos e lembranças.

Aceitação – Nesta última etapa, o enlutado deixa de se desesperar e passa a aceitar a partida do ente querido como algo natural, que faz parte da vida e está fora do seu controle. Devagar, a pessoa que está vivenciando o luto começa a se reabrir para a vida.

Dicas importantes para superar o luto

Como já mencionado, vivenciar o luto é uma maneira importante para superar o fato de que uma pessoa amada faleceu. Negar este acontecimento só aumenta o sofrimento do enlutado.

Porém, algumas medidas práticas costumam ajudar na superação do luto. Muitas pessoas apresentam resistência para se desfazer de objetos pessoais da pessoa falecida.

A recomendação é guardar apenas os objetos essenciais, que trazem alguma recordação, mas não manter o quarto intacto, como se a pessoa fosse voltar a viver ali em algum momento. Isso dificulta o processo de superação do luto.

Se superar o luto sozinho está muito difícil, procure ajuda. Existem muitos programas de terapia em grupo não temáticos, para pessoas que estão apresentando algum tipo de sofrimento e precisam compartilhar com outras pessoas que também estão com dificuldades para seguir adiante.

Além disso, procurar a terapia com um profissional especializado, como um psicólogo, pode auxiliar a reconstruir a vida sem a pessoa que partiu.

Contar com o apoio de pessoas queridas é importante para valorizar as coisas boas da vida, como amigos e outros familiares que estão presentes e que gostam de você. Ficar perto dessas e de outras pessoas com energia positiva pode fazer muito bem no momento de luto.

Procurar novas atividades para preencher a vida também pode ajudar bastante, pois se manter ativo funciona muito bem para afastar pensamentos negativos. Por isso, fazer atividade física, matricular-se em um curso ou realizar uma viagem ajuda a compreender que você continua vivo e que pode se manter feliz.

