Os planos funerários oferecem segurança, conforto e tranquilidade para os familiares em momentos difíceis

Planejamento é uma prática que deve ser aplicada em todas as áreas da vida, para que a organização seja nossa aliada, auxiliando as nossas famílias em todos os momentos. Ter um plano funerário também faz parte dessa maneira inteligente de encarar os acontecimentos que são inerentes à nossa existência.

Planejamos com antecedência a nossa profissão e trabalho, o casamento, a festa de aniversário, a aquisição de um veículo, uma viagem de férias e uma série de atividades ao longo da vida.

Quem decide procurar um plano funerário em São José dos Pinhais ou Tijucas do Sul utiliza o mesmo raciocínio lógico, pois adota o planejamento para contar com organização, suporte e assistência especializada no momento da partida de um ente querido.

Pensar na vida é se preocupar com todas as fases da nossa evolução, inclusive com o momento no qual não estaremos mais aqui. A preocupação com todos os detalhes funerários e com a família também é uma maneira de deixar tudo preparado, a fim de aproveitar o dia a dia com mais tranquilidade, sabendo que todos os imprevistos já estão previamente calculados e com soluções estabelecidas.

Os planos funerários da Funerária Berti refletem em uma série de benefícios para a família e estão disponíveis em diversas versões, desde os mais acessíveis até os diferenciados.

Ofereça conforto e segurança a quem ficou

Os planos funerários são ótimas opções para que os familiares contem com conforto e segurança em um dos momentos mais tristes e delicados da vida. Ao contratar um plano, a empresa responsável se encarrega de todos os itens estabelecidos em contrato, entre os quais estão serviços funerários como higienização e preparação do corpo, coroa de flores, entre outros.

Sem ônus financeiros

Como os serviços já estão inclusos no plano funerário, os familiares não precisarão arcar com despesas que, com certeza, não estão previstas no orçamento regular mensal. Além de conforto, ter um plano funerário não gera dívidas para as pessoas que ficam, garantindo maior tranquilidade para todos.

Respeitar o luto de amigos e familiares

Os planos funerários existem, justamente, para que o momento de luto não seja interrompido com problemas burocráticos, práticos ou financeiros. Como tudo já está resolvido e devidamente encaminhado, amigos e familiares poderão se despedir com calma.

Planos funerários dão mais tranquilidade para viver o momento

Todas as pessoas que são meticulosas e organizadas sabem que ter a garantia de uma cobertura especial no caso de necessidade oferece mais segurança. O efeito é tão positivo que, sabendo que o futuro está financeiramente assegurado, conseguimos relaxar e aproveitar mais a vida agora, com as pessoas que amamos.

Todos os investimentos que oferecem previsibilidade são positivos, entre os quais podemos citar os planos funerários, fazer uma reserva financeira ou ter um plano previdenciário, por exemplo.

Funeral planejado

O funeral é um momento de partida e despedida para amigos e familiares. Conforme as pessoas vão amadurecendo, torna-se natural planejar o próprio funeral, com atenção a todos os detalhes, para que eles sejam decididos por você e respeitados pela família.

A Berti Plano Funerário oferece essa possibilidade de escolher como será o funeral. Conheça todos os planos disponíveis e fale com a equipe de atendimento do Grupo Berti!