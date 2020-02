Empresa está em atividade desde 1942 e oferece serviços funerários de qualidade, com a intenção de amenizar a dor da perda

Com 78 anos de atividades prestadas com muito respeito e dedicação, a Funerária Berti, de São José dos Pinhais, foi a primeira empresa do ramo nesse município paranaense. A funerária é a mais tradicional da região, atuando com presteza, carinho e humanização nos momentos mais difíceis, com a intenção de amenizar a dor da perda de um ente querido.

A história da funerária em São José dos Pinhais é antiga. A trajetória que resultou na empresa começou em 19 de março de 1942, quando o Sr. Lourival Belmiro Berti decidiu trocar sua pequena fábrica de móveis no Ahú de Cima, em Curitiba, para se estabelecer em São José dos Pinhais, onde abriu a Fábrica de Móveis São José.

Na época, o município não tinha nenhum fabricante de caixões, uma atividade que era realizada até então por um artesão. Com isso, o senhor Lourival Berti viu uma oportunidade e passou a atuar no segmento.

Funerária em São José dos Pinhais começou como fábrica de caixão

Quando era proprietário de uma fábrica de móveis em São José dos Pinhais, Lourival Berti recebeu um pedido bastante inusitado: fabricar um caixão. Para atender ao cliente que se encontrava em uma situação delicada, Lourival decidiu acolher o pedido, para que a família pudesse realizar a despedida do ente querido com dignidade.

A notícia se espalhou na cidade e, em pouco tempo, novos pedidos de caixões começaram a chegar na fábrica de móveis do Sr. Lourival. Para melhor atender todas as encomendas, a direção da fábrica decidiu se especializar nesse mercado.

A história da Funerária Berti

Em 1942, diante de muitos pedidos para fabricar caixões, o Sr. Lourival fundou a Funerária São José, que atualmente é conhecida na cidade por Funerária Berti.

O município de São José dos Pinhais cresceu muito com o passar dos anos e, por isso, a Funerária Berti fundou outras três unidades em seu grupo, para melhor atender os clientes e manter a tradição, sempre com seu cuidado especial e profissionalismo.

Além de prezar pelo atendimento humanizado, atencioso e respeitoso nos momentos de dor e perda, a equipe da Berti oferece os seguintes serviços:

Atendimento funeral;

Coroas, arranjos e flores;

Higienização e preparação;

Tanatopraxia.

Para reduzir a preocupação com assuntos burocráticos, assim como para garantir um funeral digno para toda a família, existe também o Berti Plano Funerário. O serviço é oferecido em 3 modalidades:

Plano Funerário Premium;

Plano Funerário Popular;

Plano Funerário Familiar.

Localizada na Rua Voluntários da Pátria, 63, no centro de São José dos Pinhais, a Funerária Berti garante serviços de alta qualidade. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3282-0815.