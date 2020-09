A Funerária Berti é uma empresa familiar e tradicional de São José dos Pinhais, no Paraná. O Grupo Berti está no mercado desde 1942, oferecendo serviços funerários de qualidade, com muita educação e discrição nos momentos de luto e profunda tristeza dos clientes que perdem um ente querido.

A Berti Plano Funerário se destaca pela experiência, conquistada após mais de 78 anos de serviços funerários prestados com atendimento humanizado, próximo às famílias e com base em muita confiança e respeito.

Entre os diferenciais da Funerária Berti, além do tempo de atuação no segmento funerário, está o fato de a empresa atuar com verdadeira empatia em relação às famílias em luto, que precisam de apoio no difícil momento de uma despedida.

Por isso, todas as ações da equipe são realizadas com o intuito de amenizar a dor da perda e solucionar diversos procedimentos burocráticos que envolvem o falecimento de uma pessoa. Todo o tratamento oferecido para os clientes é feito com muito carinho e muita eficiência.

Serviços da Funerária Berti

Entre os serviços realizados pela Funerária Berti, todos com atendimento humanizado no momento da dor da perda, destaca-se o suporte para o funeral, que inclui todos os procedimentos necessários até o sepultamento. Esse atendimento começa logo que a funerária é procurada e comunicada sobre um falecimento.

As coroas e arranjos de flores também são fornecidos pela Funerária Berti, em vários tipos de flores naturais e artificiais. Se for necessário estender o tempo de duração do velório, a Funerária Berti também realiza a tanatopraxia, um ato técnico para garantir uma maior conservação do corpo.

A higienização e preparação para o velório também é necessária, com limpeza e assepsia da parte externa do corpo, utilizando as melhores técnicas para que o ente querido falecido fique apresentável e para que não haja odores desagradáveis. Todas as dúvidas sobre os planos funerários da Berti podem ser esclarecidas em contato por telefone!