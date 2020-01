Todas as pessoas vivem com o propósito de serem felizes e deixarem o melhor legado possível neste mundo. Este também é o ideal da Funerária Berti, empresa com mais de 77 anos de tradição.

A história da empresa teve início em 1942, quando a família Berti deixou Curitiba e se mudou para São José dos Pinhais. Um fato inusitado marcou a entrada da família para o mercado funerário.

Lourival Belmiro Berti era especialista na produção de móveis, mas acabou recebendo um pedido para produzir um caixão para um famoso artesão que havia falecido e que, até então, era o responsável por fabricar a maior parte dos caixões em São José dos Pinhais. Berti aceitou o trabalho e passou a atuar no segmento.

Em 1964, com o falecimento de Lourival, sua esposa, Dona Natalina Berti, assumiu os negócios com o apoio de seu filho Eloi Berti, que segue como atual proprietário da empresa.

Com o passar dos anos, a Funerária Berti cresceu, se consolidou e tornou-se uma referência em atendimento qualificado, humano e especializado, que preza pelo conforto e o acolhimento dos clientes nos momentos em que eles mais precisam de suporte.

Estrutura para atendimento

A Funerária Berti é uma empresa tradicional, consolidada no mercado de São José dos Pinhais. A empresa lançou seu serviço de planos funerários em 1993, com o objetivo de ampliar o leque de soluções funerárias oferecidas, sempre com um atendimento diferenciado.

Graças à experiência adquirida no Brasil e no exterior, a empresa conquistou credibilidade e a confiança de diversos clientes. Empenhada em resguardar familiares e amigos nos momentos mais delicados da vida, a empresa tem um plano completo e com preço acessível.

A Funerária Berti trabalha com os planos Cremação, Popular, Familiar e Individual Premium. Cada plano contempla serviços específicos e tem valores diferenciados para atender clientes de São José dos Pinhais e Tijucas do Sul.

Entre os serviços oferecidos, estão: atendimento funeral, coroas, arranjos e flores, higienização e preparação do corpo, transporte, tanatopraxia, placas de bronze, entre outros.

Tradição e respeito ao cliente

A Funerária Berti tem tradição no mercado funerário e atua com total respeito ao cliente. Com profissionais capacitados e excelência, a empresa possui a maior e mais completa estrutura, com frota própria de carros, amplo mostruário e todas as soluções póstumas necessárias.

Atualmente, o Grupo Funerária Berti é composto pela Funerária Popular, com preços mais acessíveis à população; a Ômega Serviços Funerários e Capela e a Funerária São José, a mais antiga da região. Todos os serviços do grupo são prestados com qualidade, profissionalismo, honestidade e transparência.

Para conhecer os planos funerários e garantir a segurança e a tranquilidade de sua família nos momentos mais difíceis, faça contato com a Funerária Berti pelo telefone (41) 3282 0815 ou acesse o site oficial!