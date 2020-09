Confira dicas para fazer a escolha correta para amparar sua família

Se você está em dúvida sobre como escolher um plano funerário, saiba que alguns critérios podem ajudar bastante na hora de tomar essa decisão. Os planos funerários são organizados a partir de uma série de serviços essenciais para atender aos clientes em casos de falecimento na família.

Isso significa que as funerárias em São José dos Pinhais e Tijucas do Sul trabalham com várias versões de planos funerários, desde os mais simples e básicos até os mais completos. O objetivo é atender as necessidades e a capacidade de investimento de cada contratante.

Veja as principais diferenças entre os planos disponíveis!

Plano Funerário Premium – Individual

Os planos funerários individuais são indicados para pessoas solteiras ou sozinhas, ou para aquelas que não pretendem incluir mais ninguém no plano funerário. Neste caso, o plano individual oferecerá atendimento para uma pessoa apenas e poderá apresentar alguns serviços diferenciados e personalizados.

O contratante pode incluir os serviços que considera importantes para oferecer maior conforto e segurança e para não gerar despesas inesperadas para a família.

Plano Funerário Familiar

O plano funerário familiar é um dos mais completos disponíveis para os clientes que querem todos os serviços funerários e abrangência para todos os entes queridos. São seis opções e todas as pessoas podem ser incluídas, mesmo que não haja um grau de parentesco direto.

A Berti Plano Funerário tem um grande diferencial em seus planos funerários familiares, já que não apresenta restrição de idade para a inclusão dos beneficiários.

Plano Funerário Popular

O plano funerário popular é o mais acessível para os clientes que querem ter uma cobertura funerária básica em caso de falecimento e precisam de preços módicos. Com parcelas bastante viáveis para pagamento mensal, as pessoas poderão ter acesso a um bom atendimento funerário no caso de falecimento.

Plano Cremação

Muitas pessoas desejam ser cremadas e, para viabilizar este último desejo pessoal, que é muito importante, a Berti Funeráriacriou este plano especial, com pagamento que pode ser feito em até 60 vezes.

Faça uma pesquisa sobre os planos antes de contratar

A melhor maneira de contratar um plano funerário é entrando em contato com o setor de atendimento da funerária para saber todas as coberturas que estão presentes e se elas atendem suas expectativas. Avalie também se o plano está de acordo com o seu orçamento familiar.

Além de fazer essa pesquisa, é importante o contato com o atendente especializado, como a equipe de vendas da Berti Plano Funerário, para que sejam explicados alguns procedimentos funerários que são desconhecidos dos clientes. Entre os serviços, estão os seguintes:

Atendimento funeral: é um atendimento completo, desde o falecimento do ente querido até o sepultamento, oferecendo toda a segurança e suporte para o cliente.

Coroas, arranjos e flores: escolha dos arranjos mais apropriados para o velório, entre flores naturais e artificiais.

Higienização e preparação: realização de limpeza e assepsia do corpo, bem como uso de procedimentos para que não haja nenhum odor desagradável durante a cerimônia de despedida do ente querido.

Tanatopraxia: técnica utilizada para prolongar a conservação do corpo, essencial para velórios mais longos.

Para melhor atender às demandas dos clientes, o Grupo Berti está desenvolvendo outras modalidades de planos funerários que serão lançados em breve! Acompanhe os canais online da empresa, como o site oficial.