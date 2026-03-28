Recém-inaugurada Unidade Mulher reúne tecnologia, equipe 100% feminina e estrutura pensada para ampliar o acesso ao cuidado para todas as idades

A forma como as mulheres se relacionam com a saúde vem mudando e, cada vez mais, o cuidado deixa de ser pontual para se tornar contínuo, preventivo e conectado às diferentes fases da vida. É nesse contexto que o laboratório Frischmann Aisengart, da Dasa, líder em medicina diagnóstica no Brasil, acaba de inaugurar, no bairro do Batel, a Unidade Mulher: um espaço pensado exclusivamente para atender o público feminino com mais conforto, privacidade e atenção às suas necessidades específicas.

A proposta do novo espaço dedicado a elas nasce de uma escuta atenta a um comportamento já consolidado: mulheres buscam mais acompanhamento médico, realizam exames com maior frequência e têm papel central na cultura da prevenção. Ao criar um ambiente exclusivo, com equipe formada integralmente por mulheres, o Frischmann Aisengart aposta em uma jornada ainda mais acolhedora, onde cada etapa do atendimento foi desenhada para gerar segurança e bem-estar.

Ambiente interno da unidade foi planejado para proporcionar acolhimento, conforto e privacidade, com estrutura pensada para tornar a experiência de cuidado mais tranquila e humanizada.

“A saúde da mulher envolve diferentes momentos, necessidades e desafios com o passar dos anos. Ter um espaço dedicado a esse público permite um acompanhamento contínuo, sensível e individualizado, além de contribuir para que as pacientes se sintam mais confortáveis durante todo o processo de cuidado”, afirma Annelise C. Wengerkievicz, diretora médica.

Exames da juventude ao envelhecimento

Mais do que um novo endereço, a Unidade Mulher representa um avanço na forma como a medicina diagnóstica se aproxima do público feminino. No local, será possível realizar exames de análises clínicas, patologia, genética e toxicológico, reunindo, em um único espaço, soluções importantes para o acompanhamento da juventude ao envelhecimento. A unidade também prevê a ampliação dos serviços de vacinas, exames ginecológicos e curva glicêmica, em um segundo momento.

Para Diocelia Junbluth, diretora de Negócios do Frischmann Aisengart, iniciativas como essa acompanham uma transformação mais ampla no setor. “A prevenção tem ganhado cada vez mais relevância na saúde, e isso passa diretamente pelo acesso e pelo acompanhamento regular. Quando criamos um ambiente em que a mulher se sente acolhida, respeitada e à vontade, facilitamos essa jornada e contribuímos para uma relação mais constante com o cuidado”, explica.

Recepção alia tecnologia e equipe especializada em um ambiente organizado e acolhedor, que valoriza a privacidade e agiliza o início do atendimento às pacientes.

A escolha de Curitiba para receber a unidade também reflete esse cenário. Segundo dados do IBGE, a capital paranaense tem cerca de 1,83 milhão de habitantes, sendo aproximadamente 52% mulheres, um perfil demográfico que reforça a relevância de iniciativas voltadas a esse público.

Ao reunir tecnologia, expertise e um ambiente integralmente feminino, o Frischmann Aisengart reforça seu compromisso com a evolução da medicina diagnóstica e com a criação de experiências mais humanas e próximas das pacientes. Em um momento em que a prevenção se consolida como um dos principais pilares da saúde, espaços como a Unidade Mulher surgem como aliados importantes para tornar o cuidado mais acessível, confortável e presente na rotina das mulheres.

Serviço:

Unidade Mulher do Frischmann Aisengart

Endereço: Av. Sete de Setembro, 4307 – Batel, Curitiba – PR

Horário de funcionamento:

Segunda a sexta-feira — atendimento das 7h às 17h | coleta das 7h às 16h

Sábados — atendimento das 7h às 13h | coleta das 7h às 12h

Telefone: 41 40040103

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