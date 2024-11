Instituição financeira do Governo do Estado tem linhas de crédito com prazos e taxas adequadas para apoiar pequenos negócios

Enquanto os bancos tradicionais relutam na hora de conceder crédito aos pequenos empreendedores, instituições públicas desenham estratégias e políticas para ampliar esse acesso com foco no impacto que a entrada de recursos novos produz na atividade econômica, gerando ou mantendo empregos e renda.

Crédito acessível

A Fomento Paraná, instituição financeira do Governo do Estado, oferece diversas linhas de crédito para dar suporte a todo tipo de negócio. Para este ano, a instituição estima contratar até R$ 230 milhões em operações para empreendimentos privados. Desse total, R$ 110 milhões devem ser destinados apenas para operações de microcrédito — até R$ 20 mil — para apoiar empreendedores informais, MEIs e microempresas com faturamento de até R$ 360 mil ao ano.

Está à procura de microcrédito para o seu negócio e quer entender melhor sobre o assunto? Clique aqui e entre em contato com a Fomento Paraná ou ligue para: (41) 3200-5900.

Para o empreendedor interessado na operação, o microcrédito ocorre principalmente por meio de parcerias da instituição financeira com as prefeituras. Hoje, 336 municípios paranaenses contam com estruturas e pessoal próprio para atender os interessados no crédito, ou o atendimento é feito nas Salas do Empreendedor e Agências do Trabalhador.

A Fomento Paraná atua com modelo de crédito orientado, apoiando o empreendedor na elaboração do projeto, no plano de negócios, no acompanhamento do empreendimento e na aplicação do recurso liberado.



A base do modelo de atuação da Fomento Paraná é o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado (PNMPO) e o sucesso do modelo está diretamente relacionado à parceria da Fomento Paraná com o Sebrae/PR. Além de apoiar os empreendedores de micro e pequeno porte, fornecendo capacitação e consultorias, o Sebrae/PR é parceiro da Fomento Paraná na capacitação dos agentes de crédito que atuam em todo o estado, visando reforçar e ampliar o apoio aos empreendedores que buscam crédito para investir em seus negócios.



A liberação do crédito está sempre condicionada à análise de crédito e cadastro do interessado. É fundamental que o empreendedor ou a empresa não possua restrições no CPF ou no CNPJ, como pendências bancárias, ou impostos não pagos.

Outro fator muito importante é que, como trata-se de uma instituição financeira pública, para analisar o limite de crédito a Fomento Paraná usa como base o faturamento declarado ao fisco (Simples Nacional) pela empresa ou empreendedor e o tipo de garantia que é oferecida. Assim, o crédito liberado será sempre uma fração do faturamento anual.



“Nossa intenção é que o crédito seja um remédio. Por isso, estudamos um limite adequado a cada projeto e ao faturamento, para que a empresa possa se desenvolver de forma saudável e que o parcelamento não se torne um grande incômodo no futuro”, explica Luciano Martins, gerente de mercado da Fomento Paraná.

As informações podem ser obtidas diretamente na prefeitura de cada município ou clicando aqui para acessar o site da Fomento Paraná!



Impacto na economia local

No final de 2023, um estudo feito pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) mostrou o impacto das operações de crédito da Fomento Paraná na economia do Estado. O levantamento tomou por base o volume de recursos liberados em 2022 para empresas de micro e pequeno porte, e também os financiamentos aos municípios, para obras de infraestrutura urbana, compra de máquinas e equipamentos rodoviários, entre outros.

Segundo o Ipardes, os valores liberados pela instituição no ano, que somaram R$ 370 milhões em crédito, resultaram em um impacto de R$ 362,5 milhões no PIB paranaense, entre impactos diretos e indiretos, efeito renda e arrecadação de impostos. Isso significa que para cada R$ 1,00 em crédito liberado há um impacto de quase R$ 1,00 (98 centavos) no PIB.

Em termos de emprego, há indicação de que os R$ 370 milhões concedidos pela Fomento Paraná foram responsáveis pela criação de 5.446 ocupações, com 3.963 postos de trabalho produzidos pelos impactos diretos e indiretos e 1.483 vagas derivadas do efeito-renda.



Nos últimos anos, o volume de operações vem aumentando significativamente no Estado. Em 2023, a Fomento Paraná concedeu R$ 209,4 milhões em linhas de crédito para o setor privado, um crescimento de 72% em relação a 2017, quando foram liberados R$ 121,7 milhões em recursos para os pequenos negócios. Desde 2011, mais de 66 mil contratos de operações de microcrédito foram firmados, totalizando cerca de R$ 700 milhões.



Entenda o desafio do acesso ao microcrédito



Vitais para a economia do país, as 22 milhões de micro e pequenas empresas (MPEs) existentes no Brasil são responsáveis por movimentar 30% do Produto Interno Bruto Brasileiro (PIB). Elas representam 99% de todas as empresas existentes no Brasil e geram 55% dos empregos com carteira assinada.



Os números globais chamam a atenção. No entanto, de forma individualizada, os pequenos empreendedores encontram diversos desafios para manter suas operações e a saúde financeira das organizações.

Vários estudos mostram que um dos principais desafios para os pequenos empreendedores é o acesso ao crédito. De acordo com a pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em julho de 2023, apenas três em cada dez (30%) donos de pequenos negócios que buscaram empréstimos conseguiram obter o crédito junto aos agentes financeiros.

Outro levantamento recente do Sebrae mostrou ainda que 61% dos empresários de micro e pequeno portes têm optado por recorrer a empréstimos bancários por meio de negociações como pessoa física em vez de contratações a partir das próprias empresas, conforme revelou a pesquisa Financiamento dos Pequenos Negócios no Brasil.

De acordo com o Sebrae, são consideradas microempresas os negócios com até nove empregados – em setores como agropecuária, comércio e serviço – ou 19 funcionários – na indústria e na mineração. Já as pequenas empresas são aquelas que têm até 49 trabalhadores – agropecuária, comércio e serviço – ou 99 empregados – indústria e mineração.

Nessa configuração, o Paraná conta atualmente com aproximadamente 1,5 milhão de micro e pequenas empresas. No Estado, inclusive, elas respondem por 77% dos empregos formais, de acordo com o Sebrae/PR – bem acima da média nacional, que é de 55%.

