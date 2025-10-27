Com opções que vão de R$ 8,5 mil a R$ 3,5 milhões, evento conecta expositores e empreendedores na capital paranaense, segunda cidade do Brasil em número de unidades de franquia

Em novembro, Curitiba (PR) será palco de um dos principais encontros do franchising brasileiro. De 7 a 9 de novembro, o Espaço Torres Kennedy recebe a Feira da Franquia Curitiba 2025, que reunirá representantes de marcas consolidadas e empreendedores em busca de modelos de negócio testados, rentáveis e com suporte especializado.

O evento chega em um momento de expansão contínua do setor no país — e o Paraná se destaca como protagonista dessa trajetória. Segundo o mais recente levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o estado responde por 7,3% do faturamento nacional e 7,1% das unidades em operação, liderando a região Sul e figurando entre os quatro maiores mercados do Brasil, ao lado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O estudo mostra ainda que, no segundo trimestre deste ano, o faturamento das redes paranaenses ultrapassou R$ 5 bilhões, com crescimento de 12,5% em relação a 2024 e geração de 37,8 mil empregos diretos só em Curitiba.

“Curitiba já virou um verdadeiro celeiro do franchising no Brasil. A cidade é hoje a segunda do país em número de unidades e possui um ecossistema maduro — investidores experientes, mão de obra qualificada e marcas que nasceram aqui e se expandiram nacionalmente. Isso cria um ambiente extremamente favorável para negócios de todos os portes”, destaca Arvid Auras, organizador da feira.

No ano passado, o evento reuniu mais de 4 mil visitantes e 80 expositores na capital paranaense. Para 2025, a expectativa é superar esse público, acompanhando o desempenho de outras praças. As edições de Porto Alegre e Belo Horizonte, realizadas neste ano, atraíram cerca de 5 mil pessoas cada — e mais de 70% dos expositores retornaram, reflexo direto do volume de negócios gerados durante o evento.

Com opções de investimento que vão de R$ 8,5 mil a R$ 3,5 milhões, a feira oferece oportunidades tanto para quem deseja iniciar um empreendimento com segurança quanto para investidores interessados em diversificar o portfólio. Entre as marcas confirmadas estão Maple Bear, Cacau Show, Não Mais Pelo, Lig Lig, Embracon e Apolar, além de redes em franca expansão, como a Massah (Grupo Spedini).

O Sebrae Rio Grande do Sul também marcará presença com um estande reunindo franquias apoiadas no estado vizinho que buscam expandir para o Paraná.



“O público da feira é bastante diverso. Recebemos desde quem está dando os primeiros passos no empreendedorismo até investidores com alto poder de capital. O que une todos é a busca por segurança e por um modelo de negócio validado. A feira cria essa ponte entre o sonho de empreender e a realidade de operar com menor risco”, reforça Auras.

A Feira da Franquia Curitiba 2025 contará com uma intensa programação de palestras, com cinco apresentações diárias ministradas por especialistas e consultores do franchising nacional.

Feira da Franquia traz diferentes opções de negócios

Entre os segmentos mais procurados no setor de franquias, alimentação, saúde, beleza e bem-estar seguem liderando o interesse dos investidores. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), essas áreas continuam crescendo acima da média nacional.

O destaque vai para cafeterias, restaurantes, clínicas estéticas, academias e redes de ensino bilíngue, mas também há espaço para nichos emergentes, como franquias voltadas a veículos elétricos, locação de equipamentos e soluções ambientais — reflexo direto das novas demandas do mercado e do comportamento do consumidor.

Nos corredores do evento, o público encontrará franquias para todos os perfis e orçamentos — de modelos home based e digitais até grandes operações presenciais.

Os temas vão da análise financeira de redes franqueadoras às melhores práticas jurídicas e operacionais para quem deseja investir com segurança.

“A programação paralela é o que transforma o visitante curioso em um investidor preparado”, destaca o organizador, Arvid Auras. “As palestras funcionam como um curso rápido sobre o franchising, e o networking entre empresários e consultores é o momento em que surgem novas parcerias — e até futuras marcas franqueadas.”

Entre as opções de menor investimento estão redes como a Freewet, especializada em limpeza automotiva ecológica; já entre as de maior porte, figuram marcas como a Academia Gaviões e a Maple Bear, escola bilíngue de padrão internacional.

Com o franchising nacional atingindo R$ 135,8 bilhões em faturamento no primeiro semestre de 2025 — um crescimento de até 10% em relação a 2024 — e mais de 200 mil operações em funcionamento no país, a Feira chega em um momento de otimismo e expansão para o setor.

“O Paraná é hoje um dos estados que mais exportam franquias para o resto do Brasil. O sucesso das marcas locais inspira novos empreendedores e atrai investidores de outros estados. Esse ciclo virtuoso faz de Curitiba o cenário perfeito para discutir tendências, fazer negócios e transformar ideias em franquias de sucesso”, conclui Auras.

Serviço – Feira da Franquia Curitiba 2025

Datas: 7 a 9 de novembro de 2025

Local: Espaço Torres Kennedy – Av. Pres. Kennedy, 2377 – Guaíra, Curitiba – PR Horário: das 14h às 20h

