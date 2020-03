Em Curitiba, o FastLap Kart Indoor é mais do que apenas uma pista de kart, pois tem uma proposta diferente de diversão em família/amigos. Além do traçado em dois andares – por si só um baita diferencial –, há uma lanchonete gourmet, o Fórmula Sports Bar; local para assistir as corridas; espaço para eventos e aniversários e karts especiais para crianças.

Total segurança

O Fast Lap tem karts para todas as idades e níveis de experiência. Para os pequenos, existe a opção do “Fórmula Junior” (kart infantil) que acomoda crianças de 1,20m até 1,50m, um kart menor e com menos potência. Para crianças com pelo menos 1,30m, adolescentes e adultos, há a opção do “Stock Kart”. Esse kart possui o formato de um mini carro e é ideal para quem está aprendendo a pilotar. Com o volante mais leve e segurança reforçada, não exige tanta habilidade do piloto e é sinônimo de diversão garantida. Para que todos se divirtam com segurança, antes da corrida começar, os pilotos recebem os equipamentos de proteção: protetores de pescoço e costela, luvas, macacão, balaclava e capacete.

Obrigatoriamente todos os pilotos passam pelo “briefing” antes de entrarem na pista, é o momento onde é explicado o funcionamento básico do kart e as regras que serão aplicadas durante a corrida. No automobilismo e no kart são utilizadas bandeiras para comunicação entre a direção de prova e os pilotos. As bandeiras mais utilizadas são: bandeira verde (pista liberada); bandeira amarela (perigo à frente, reduza a velocidade); bandeira azul (abrir passagem para o kart de trás); bandeira vermelha (corrida paralisada); bandeira branca (última volta) e bandeira quadriculada (fim da corrida). Quando se trata de uma criança pequena em seu primeiro contato com o kart, a equipe do Fast Lap presta todo o suporte e ajuda a criança a entender o básico da pilotagem nas primeiras voltas para que a experiência seja a melhor possível.

Para quem já possui mais de 1,50m e procura uma aventura mais radical, há a opção do “Fórmula Kart”. Esse kart é o mais rápido de todos e o mais utilizado nas competições realizadas no Fast Lap Kart Indoor.

Não há número mínimo de pilotos para reservar uma corrida de kart e com pelo menos 8 pilotos a corrida fica sendo exclusiva do grupo que reservou, isso significa que não poderão entrar pilotos de fora. O número máximo de corredores é de dez. Grupos maiores podem alugar a pista por um período maior de tempo (1h, 2h, 3h) e realizar várias corridas, podendo também organizar um pequeno campeonato com direito até troféu para os vencedores.

Para quem quiser apenas assistir as disputas, o espaço dispõe de um lounge com mesas e banquetas no andar térreo com vista para as curvas mais difíceis do circuito e um mezanino que comporta até 50 pessoas e possui vista privilegiada do andar superior da pista. Pilotos e acompanhantes podem pedir um lanche no Fórmula Sports Bar, o restaurante que fica dentro do kartódromo. As opções do cardápio vão desde salgados assados, espetinhos, hambúrgueres artesanais até porções e um menu exclusivo para eventos e aniversários. Durante as festas de aniversário e eventos que ocorrem no Fast Lap, o mezanino fica decorado e de uso exclusivo durante o período reservado, dependendo do tamanho do evento/aniversário, o estabelecimento inteiro é fechado para atender somente o grupo que reservou. “Já realizamos todo tipo de evento, desde pequenos aniversários, treinamentos corporativos, até campeonatos com confraternização para grandes multinacionais. Somos muito flexíveis e fazemos o possível sempre para atender as demandas dos clientes”, conta Bruno, um dos proprietários do local.