Referência consolidada na área de Business, a instituição expande seu DNA de sucesso para novas pós-graduações, baseadas na expertise de cursos já reconhecidos pelo mercado

Consolidada como referência absoluta em cursos na área de Business, a FAE expande sua excelência na Pós-graduação com o lançamento de 11 novos cursos de especialização. Essa expansão é o resultado do sucesso de graduações em áreas estratégicas: o curso de Direito, que detém nota máxima no MEC e o prestigiado Selo OAB de Qualidade, e o curso de Psicologia, hoje um dos mais qualificados de Curitiba com nota 4 no MEC. Toda essa expertise acadêmica e prática estimulou o novo portfólio de Pós-graduação, oferecendo aprofundamento técnico e atualização profissional em sintonia com as exigências de um mercado em constante transformação.

Entre as mais de 20 opções de cursos de especialização na área de Business, cinco são novos: Lean Six Sigma, Negócios Globais Estratégicos, Gestão de Empresas Familiares, Gestão Estratégica de Eventos e Gestão Estratégica de Operações. Na área do Direito, são quatro novidades: Prática em Direito do Trabalho, Prática em Direito Empresarial e Prática em Direito Tributário. E entre as quatro modalidades de especialização em Psicologia na Pós-FAE, uma se inicia este ano: Psicologia e Saúde Mental no Trabalho.

Para iniciar uma especialização na Pós-graduação FAE, o interessado realiza uma mentoria individualizada com o coordenador do curso escolhido. Este momento é imprescindível para entender a trajetória profissional e os objetivos de carreira do aluno, a fim de auxiliá-lo a fazer as melhores escolhas dentro das possibilidades que a instituição oferece. A mentoria também tem como objetivo personalizar a grade curricular de acordo com as expectativas e necessidades do interessado.



Business

Na área de Business, os novos cursos são pensados para profissionais que desejam precisão estratégica e eficiência operacional em diferentes perspectivas de negócios, sempre de olho nas mudanças do mercado. Segundo o diretor da Pós-Graduação FAE, Alexandre Iwankio, para criar os cursos novos foi realizado um diagnóstico nas organizações para verificar quais as principais “dores” que elas estão enfrentando atualmente. Os principais temas levantados nesse diagnóstico foram a complexidade da sucessão em empresas familiares, a gestão de eventos, a exigência de excelência em operações e de melhorias em processos com Lean Six

Sigma, além da atuação em um mercado de negócios globais. Por isso os cinco novos cursos foram estruturados para atender a essas demandas.

“São desafios específicos, para os quais os nossos cursos vão preparar os profissionais. A formação conecta a estratégia à execução, instrumentalizando nossos alunos para aplicação e resultados imediatos”, afirma Iwankio. O professor destaca que a FAE desenhou uma grade em que o aluno adquire ferramentas concretas, desde a obtenção de certificações como Black Belt até a governança de legados familiares. “É um ambiente focado em resolver problemas complexos, transformando desafios operacionais e estratégicos em vantagem competitiva real”, diz o coordenador.



Psicologia

Com a expertise da graduação em Psicologia, reconhecida pelo mercado e que vem se consolidando como uma das mais qualificadas do Paraná, a FAE lança este ano o curso de especialização em Psicologia e Saúde Mental no Trabalho. O curso vem ao encontro da necessidade de se preparar profissionais para esse desafio que as empresas enfrentam cada dia com mais frequência. Segundo dados do Ministério da Previdência Social, o Brasil registrou mais de 500 mil afastamentos do trabalho em 2025 por conta de saúde mental. Além disso, a partir de maio de 2026, empresas passarão a ser fiscalizadas de acordo com as novas exigências da NR-1, norma que estabelece diretrizes gerais de saúde e segurança no trabalho.



As especializações em Psicologia são elaboradas para atender a essas novas demandas, para quem deseja ampliar seu repertório de conhecimentos, aprimorar técnicas e abordagens, aumentando também as possibilidades de atuação. Segundo o professor Iwankio, o novo curso vai além da abordagem tradicional para desenvolver a capacidade de intervenção estratégica e a promoção de bem-estar corporativo real. Ele explica que os alunos do novo curso aprenderão de forma ativa, com a conexão entre as perspectivas clínica, organizacional e de consultoria, a partir de estudos de casos complexos e da vivência prática.



Este novo curso também ganhou alguns diferenciais, como a aplicação prática de diagnósticos e soluções para a saúde do trabalhador, na qual o estágio se apresenta como uma oportunidade de realizar projetos sobre o tema Saúde Mental no Trabalho sob supervisão de um profissional da Psicologia do Trabalho com experiência na área. “A FAE criou um ambiente onde o aluno encontra segurança para testar modelos de atuação e intervir com assertividade, transformando conceitos teóricos em carreiras sólidas e ambientes de trabalho verdadeiramente saudáveis”, relata o coordenador geral da Pós-FAE.

Direito

Os novos cursos de especialização na área do Direito foram elaborados em decorrência do crescimento da demanda e das exigências do mercado nas diversas áreas de atuação. “Os cursos vão além da teoria para desenvolver a capacidade deexecução real e a inteligência tecnológica”, observa. Iwankio explica que, ao alinhar conhecimento jurídico profundo com ferramentas de ponta — como Visual Law e IA — os alunos aprenderão de forma ativa, com experiências práticas, laboratórios jurídicos, simulações realistas e a orientação direta de grandes nomes do mercado. Entre os quatro cursos oferecidos na Pós-graduação FAE na área de Direito, três são novos: Prática em Direito do Trabalho, Prática em Direito Empresarial e Prática em Direito Tributário. Os profissionais do Direito podem cursar as especializações não somente para aprofundar seus conhecimentos jurídicos, acompanhando as atualizações do mercado, mas também para estender o foco em determinadas áreas jurídicas.

Iwankio salienta, ainda, alguns diferenciais da Pós-graduação FAE, como a Residência Jurídica e as Clínicas de Mediação. “A FAE criou um ambiente onde o aluno pode atender casos reais, vivenciar audiências e aprender fazendo. Um espaço seguro para testar, errar e corrigir rotas, transformando doutrina em vivência jurídica autêntica”, explica o professor.

Na especialização em Direito do Trabalho, o foco está nos desafios reais da advocacia trabalhista. Já no Direito Empresarial, o aluno vai aprender a atuar de forma prática e estratégica desde a advocacia contenciosa até soluções modernas em M&A e IA aplicada ao Direito. No Direito Tributário, a ideia é que o aluno adquira conhecimentos em economia digital, compliance, reestruturação e sucessão empresarial, execução fiscal e recuperação de crédito.

Além dos cursos novos, a Pós-graduação FAE destaca-se pela proximidade com o mercado de trabalho e pelas possibilidades de personalização. A maior parte das especializações oferecidas pela instituição podem ser customizadas de acordo com as necessidades e expectativas de carreira do interessado. A Pós-FAE também oferece outras modalidades de formação: MBAs Executivos, Certificações, Cursos de Curta Duração e Soluções Corporativas desenhadas sob medida.