Com metodologia inovadora e reconhecimento no exterior, a ESIC alia ensino a distância à preparação para o mercado

A educação a distância (EAD) tem se consolidado no Brasil, oferecendo oportunidades de aprendizado acessíveis e flexíveis para quem busca conciliar a formação superior com a rotina do dia a dia. No entanto, muitos estudantes ainda têm dúvidas sobre a qualidade do ensino e a validade dos diplomas nessa modalidade. Para entender como garantir um ensino de excelência no EAD, exploramos o modelo adotado pela ESIC Internacional, uma das principais instituições de ensino voltadas para negócios no Brasil.

A ESIC Business & Marketing School é uma faculdade internacional fundada em 1965, na Espanha. Com sedes na Europa e na América, a instituição é reconhecida por seu forte foco em gestão, marketing, inovação e habilidades digitais, oferecendo cursos que preparam os alunos para os desafios do mercado globalizado.

No Brasil, sua unidade está localizada em Curitiba (PR) e atualmente disponibiliza quatro cursos de graduação na modalidade EAD:

Bacharelado : Administração e Negócios Internacionais;

: Administração e Negócios Internacionais; Tecnologia: Gestão Comercial e Negócios Digitais.

A ESIC Internacional adota uma metodologia inovadora, com conteúdos atualizados e alinhados às práticas do mercado. A plataforma utilizada é a Canvas, amplamente reconhecida no meio acadêmico e aplicada por diversas universidades internacionais. O objetivo é que o aprendizado seja aplicado na realidade do estudante, tornando o conhecimento mais prático e útil.

Como garantir qualidade no ensino EAD?

Um dos grandes desafios da graduação a distância é o engajamento dos alunos. Para enfrentar essa questão, a ESIC oferece suporte constante, incluindo tutoria especializada e contato direto com professores mestres e doutores que atuam no mercado. Os alunos ainda têm acesso a uma ampla gama de materiais produzidos na Espanha e ao ESIC Play, uma plataforma exclusiva com conteúdos audiovisuais de especialistas do mundo inteiro.

Além da qualidade do ensino, a graduação EAD possui diversos benefícios:

1. Flexibilidade de tempo e espaço – Os alunos podem assistir às aulas no momento mais conveniente, equilibrando os estudos com trabalho e vida pessoal.

2. Custo reduzido – Os cursos EAD da ESIC são mais acessíveis financeiramente em comparação com os presenciais. Atualmente, os primeiros seis meses contam com 50% de desconto, com mensalidades a partir de R$ 199,50.

3. Preparação para o mercado de trabalho – O ensino da ESIC é voltado para a prática profissional, com professores que atuam em empresas de renome. Além da metodologia Peer Instruction, com encontros mensais presenciais que elevam o currículo do aluno.

4. Diploma com validade nacional e reconhecimento internacional – Os diplomas da ESIC têm a mesma validade dos cursos presenciais, sendo certificados pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Além disso, a ESIC possui forte reconhecimento internacional, especialmente na Europa, sendo um diferencial competitivo para quem deseja atuar no exterior.

Portanto, a graduação EAD é uma excelente alternativa para aqueles que buscam ensino superior de qualidade sem abrir mão da flexibilidade. Com metodologia moderna, suporte especializado e foco no mercado de trabalho, instituições como a ESIC Internacional garantem uma aprendizagem eficiente, acessível e compatível com as demandas do mundo atual.

