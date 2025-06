Descubra os benefícios de uma graduação com reconhecimento global para o mercado de trabalho

Diante das exigências do mercado de trabalho, fazer uma graduação com reconhecimento global pode ser o fator decisivo para impulsionar a carreira e ampliar horizontes profissionais. Formar-se em instituições com essa característica significa ter acesso a oportunidades de intercâmbio, networking qualificado e aprendizado de acordo com as demandas do cenário nacional e internacional.

Uma graduação com reconhecimento global se destaca por sua metodologia de ensino atualizada, compatível com as práticas adotadas em diversos países, e por proporcionar visão estratégica do mercado. No Brasil, a ESIC Internacional possui cursos que seguem padrões internacionais, garantindo que os alunos adquiram competências relevantes para diferentes realidades corporativas.

A ESIC Internacional oferece uma ampla gama de cursos de graduação voltados para as áreas de gestão, negócio e comércio. Na modalidade presencial, disponibiliza os cursos de Bacharelado em Administração, Bacharelado em Negócios Internacionais e Tecnologia em Gestão Comercial. Já na modalidade EAD, são oferecidos os cursos de Bacharelado em Administração, Bacharelado em Negócios Internacionais, Tecnologia em Gestão Comercial e Tecnologia em Negócios Digitais.

A grade curricular da instituição é estruturada para promover o desenvolvimento de soft skills – como liderança, gestão de equipes e inteligência emocional – e fomentar um networking qualificado entre alunos e professores. Além disso, eventos acadêmicos, como feiras de negócios e semanas acadêmicas, oferecem a oportunidade de interação direta com representantes do setor corporativo, ampliando as chances de empregabilidade e crescimento profissional.

Parcerias internacionais

A ESIC Internacional integra a ESIC Business & Marketing School, uma faculdade fundada em Madri, na Espanha, e presente em países da Europa e das Américas. Seu campus brasileiro está localizado em Curitiba (PR), com conteúdos alinhados ao que é estudado na sede em Madri.

A partir do terceiro ano da graduação, os alunos de Administração da ESIC em Curitiba, na modalidade presencial, podem cursar um período na unidade de Madri. Esse intercâmbio permite experiência internacional sem comprometer a validade do diploma no Brasil. Durante o programa, o graduando é responsável pelo pagamento das mensalidades em Madri, enquanto a instituição brasileira auxilia na intermediação do processo.

Para os demais cursos, existe a possibilidade de realizar uma pós-graduação na ESIC em Madri após a conclusão da graduação no Brasil. A ESIC Business & Marketing School facilita essa conexão e oferece condições comerciais diferenciadas para os egressos que optam em dar continuidade à formação acadêmica.

Fora da parceria com a unidade de Madri, a ESIC Internacional também mantém colaborações com a Florida International University, nos Estados Unidos, e com a Shanghai University, na China. Os alunos que concluem a graduação na ESIC do Brasil têm a oportunidade de ingressar em programas de pós-graduação nessas instituições, expandindo suas possibilidades acadêmicas e profissionais no exterior.

Como escolher a graduação certa

Para quem busca um diploma que amplie suas perspectivas, é essencial considerar alguns fatores ao escolher a graduação. A presença global da instituição é um diferencial, especialmente quando há parcerias internacionais. Além disso, a grade curricular deve ser analisada com atenção, priorizando instituições que incorporem tendências globais, estimulem o desenvolvimento de soft skills e promovam a construção de um networking de alto nível.

Oportunidades de intercâmbio também são fundamentais, pois programas de mobilidade acadêmica enriquecem a formação. Escolher uma instituição que mantém parcerias com grandes empresas aumenta as chances de empregabilidade, conectando os estudantes a diferentes mercados.

Investir em uma formação com reconhecimento global é a chave para quem deseja se destacar no mercado de trabalho e conquistar novas oportunidades que vão além das fronteiras. O futuro pertence a quem está preparado para atuar de forma estratégica, compreendendo as principais tendências e melhores práticas empresariais.

