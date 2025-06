Ter formação global e visão estratégica pode abrir novas oportunidades e acelerar o crescimento profissional; entenda os diferenciais desse perfil no mercado de trabalho

No cenário corporativo atual, a integração internacional e a rápida evolução do mercado tornam essencial que os profissionais possuam formação global e visão estratégica. Empresas de diversos setores buscam pessoas capazes de se adaptar a novas tendências, compreender diferentes contextos, otimizar processos e aplicar conhecimentos na resolução de desafios complexos.

Uma formação global vai além do conhecimento técnico. Ela abrange uma perspectiva sobre mercado, inovação e gestão. Instituições de ensino superior como a ESIC Internacional, que está localizada em Curitiba (PR), proporcionam esse diferencial ao integrar o conhecimento alinhado às demandas do Brasil e do exterior.

A ESIC Internacional disponibiliza cursos de graduação tanto na modalidade presencial — com Bacharelado em Administração, Bacharelado em Negócios Internacionais e Tecnologia em Gestão Comercial — quanto na modalidade EAD, que inclui Bacharelado em Administração, Bacharelado em Negócios Internacionais, Tecnologia em Gestão Comercial e Tecnologia em Negócios Digitais.

Prepare-se para o futuro com uma formação global. Clique aqui e conheça a ESIC Internacional!

Habilidades valorizadas pelas empresas

Além dos hard skills — como conhecimento técnico e fluência em idiomas —, as empresas valorizam cada vez mais os soft skills em um ambiente de trabalho. Entre as habilidades mais requisitadas, estão:

Adaptabilidade: capacidade de lidar com mudanças rápidas no mercado;

capacidade de lidar com mudanças rápidas no mercado; Liderança e gestão de equipe : consegue inspirar, motivar, aprimorar aptidões e administrar pessoas para alcançar resultados duradouros;

: consegue inspirar, motivar, aprimorar aptidões e administrar pessoas para alcançar resultados duradouros; Inteligência emocional: diferencial na gestão de conflitos e relacionamentos interpessoais;

diferencial na gestão de conflitos e relacionamentos interpessoais; Comunicação assertiva: transmite informações de forma clara, objetiva e eficaz, promovendo harmonia entre equipes e facilitando negociações;

transmite informações de forma clara, objetiva e eficaz, promovendo harmonia entre equipes e facilitando negociações; Trabalho em equipe: colabora com diferentes perfis profissionais, incentivando a troca de conhecimento e o alcance de metas coletivas.

Na ESIC Internacional, essas competências são desenvolvidas dentro da grade curricular, preparando os alunos para as adversidades do mercado global. Além disso, a instituição proporciona acesso a cases reais e referências acadêmicas atualizadas, garantindo um ensino prático e dinâmico para graduar profissionais versáteis e preparados.

A importância do networking e das parcerias

O networking promovido na ESIC Internacional desempenha um papel essencial na empregabilidade dos alunos, conectando-os com professores que atuam em grandes empresas. Muitas vezes, desafios enfrentados no ambiente de trabalho são trazidos para a sala de aula, permitindo que os alunos desenvolvam soluções aplicáveis a seus próprios negócios ou às empresas onde trabalham.

Um exemplo de sucesso é a Bubble Mix, rede de franquias de bubble tea criada por ex-alunos da ESIC Internacional. A ideia do negócio surgiu a partir do networking entre professores e alunos, que trocaram experiências e desenvolveram o projeto. Em 2017, os empreendedores participaram da 2ª temporada do Shark Tank Brasil, conquistando maior visibilidade e credibilidade para a marca. Hoje, a Bubble Mix está presente em praticamente todo o território nacional e segue em ritmo acelerado de expansão.

A ESIC Internacional também promove eventos que aproximam os estudantes do setor corporativo, como a Feira de Negócios e a Semana Acadêmica. Nessas ocasiões, empresas enviam representantes para identificar talentos, divulgar vagas e interagir diretamente com os alunos. Além disso, a faculdade mantém um sistema contínuo de envio de oportunidades de emprego, repassando vagas recebidas de empresas parceiras.

Essa rede de conexões e suporte acelera a trajetória profissional dos alunos. Aqueles que aproveitam as oportunidades oferecidas pela instituição conseguem, em média, reduzir de oito para cinco ou quatro anos o tempo necessário para transicionar de funções operacionais para cargos de gestão. Essa ascensão também proporciona um retorno financeiro significativo.

Formação global: um diferencial essencial para o futuro

No mercado atual, a capacidade de atualização constante é indispensável para quem busca cargos estratégicos e posições de liderança, como diretores e CEOs. Investir em formação global não é apenas um diferencial, mas uma necessidade para aqueles que almejam crescimento e estabilidade no mercado de trabalho.

Com o avanço da globalização e a digitalização das empresas, profissionais que combinam conhecimentos técnicos, habilidades interpessoais, visão estratégica e networking nacional e internacional estarão sempre em vantagem competitiva.

Prepare-se para o futuro com uma formação global. Clique aqui e conheça a ESIC Internacional!