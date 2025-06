Do Ensino Fundamental ao Médio, a escola combina alto desempenho pedagógico com formação integral e humanizada

O futuro dos estudantes depende da combinação entre ensino de qualidade, desenvolvimento de habilidades socioemocionais e visão global. Em Curitiba, o Colégio ESIC Internacional é referência em educação de excelência, oferecendo uma metodologia inovadora e alinhada às exigências do mercado. Com foco no alto desempenho pedagógico, a escola valoriza a formação integral e humanizada, promovendo princípios éticos essenciais para a vida.

O Colégio ESIC Internacional faz parte da ESIC Business & Marketing School, uma renomada instituição de ensino da Espanha com unidades na Europa e nas Américas. A escola utiliza material didático da editora FTD, oferece programa bilíngue e segue uma proposta pedagógica que atende aos rigorosos padrões da marca espanhola.

A ligação com a ESIC Business & Marketing School possibilita benefícios exclusivos para os alunos do colégio, como desconto nos cursos de graduação da sede em Madri, na Espanha, e acesso facilitado a faculdades parceiras no exterior. Essas oportunidades ampliam as possibilidades de estudo e carreira para futuros profissionais, preparando-os para um mercado cada vez mais globalizado.

Estrutura educacional: do Ensino Fundamental ao Ensino Médio

O Colégio ESIC Internacional oferece ensino a partir do Fundamental I, proporcionando um ambiente lúdico para os alunos em fase inicial de alfabetização. No 1º ano, as crianças são introduzidas gradualmente ao processo de leitura e escrita, respeitando o ritmo individual de cada aluno. Nesse estágio, não há avaliações tradicionais, apenas pareceres descritivos, e a professora acompanha de perto o desenvolvimento de cada criança.

A partir do 2º ano do Ensino Fundamental I, os alunos passam a ter avaliações, reforçando o aprendizado da alfabetização. Até o 5º ano, seguem com uma professora única para todas as disciplinas, garantindo uma adaptação ao ensino mais estruturado e permitindo um acompanhamento individualizado.

A primeira grande transição ocorre no 6º ano, quando os alunos ingressam no Ensino Fundamental II e passam a ter professores específicos para cada disciplina. Também é o período em que os alunos começam a ter contato com o Projeto de Vida e iniciam a participação em simulados, familiarizando-se com esse formato de avaliação e aprimorando suas estratégias para provas futuras.

A próxima grande transição ocorre no Ensino Médio, que adota as diretrizes do Novo Ensino Médio estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC). A partir do 2º ano, os alunos podem escolher entre os itinerários de Exatas ou Humanas, mas sem deixar de estudar as demais áreas do conhecimento, garantindo uma formação ampla e interdisciplinar. Esse modelo evita que os alunos enfrentem dificuldades em vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que exigem conhecimentos variados independentemente da área de preferência.

Formação integral e humanizada

Além do ensino de qualidade, o Colégio ESIC Internacional se destaca pelo compromisso com a formação integral e humanizada, fundamentada em princípios éticos. Como escola católica confessional, conta com o apoio de um padre pedagogo e promove um ambiente de respeito, empatia e inclusão, abrangendo palestras e ações educativas sobre bullying e diversidade.

O colégio possui um corpo docente altamente qualificado e um modelo avaliativo rigoroso. Para aprovação, os alunos devem atingir a nota mínima de 7 pontos, um critério que estimula a educação contínua. Além disso, o atendimento pedagógico oferece suporte especializado para alunos com necessidades específicas, como Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno Opositivo Desafiador (TOD).

A preocupação com o desenvolvimento completo dos estudantes também se reflete no incentivo à participação em atividades artísticas e culturais, esportes e projetos sociais. Essas iniciativas permitem que cada aluno explore e desenvolva seus talentos dentro e fora da sala de aula.

O processo de admissão do Colégio ESIC Internacional é acessível e sujeito à disponibilidade de vagas. Como instituição filantrópica, oferece bolsas de estudo para famílias de baixa renda, conforme critérios estabelecidos por edital. Há também um programa de indicação, no qual famílias que recomendam a escola para novos alunos podem obter descontos na mensalidade.

