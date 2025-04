Reconhecida pelo ranking School Advisor como a melhor instituição em infraestrutura e professores. Com valores sólidos e metodologia inovadora, esta escola se destaca em Curitiba pela formação integral e preparação com visão global

Escolher a escola ideal para seu filho é uma decisão fundamental para garantir um futuro promissor. Diante das constantes transformações no mercado de trabalho, pais buscam instituições que ofereçam educação de excelência, formação integral e preparação com visão global. O Colégio ESIC Internacional, nascido na Europa, conta com uma unidade brasileira localizada em Curitiba, se destaca justamente por seguir essa proposta, unindo ensino de alto padrão, valores sólidos e metodologia inovadora.

A instituição faz parte da ESIC International Business School, uma faculdade internacional fundada em 1965, na Europa, que atualmente possui sedes na União Europeia, China e EUA. No Brasil, a ESIC atua no ensino superior, formação executiva para empresas e mantém também um Colégio Internacional, que segue rigorosos critérios de qualidade educacional para integrar a marca espanhola.

Educação de excelência para um futuro brilhante. Clique aqui e conheça a ESIC Internacional!

O diferencial desta escola está em sua proposta pedagógica, que combina o ensino às demandas contemporâneas como empreendedorismo, novas tecnologias, disciplina, cidadania e valores éticos. Oferecendo Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio, o colégio vai além da educação tradicional, desenvolvendo nos alunos habilidades como pensamento crítico, responsabilidade e adaptabilidade.

Ensino de qualidade, com desempenho acima da média e formação internacional

Um dos pilares do Colégio ESIC Internacional é o compromisso com a qualidade de ensino, sustentado por recursos pedagógicos superiores. A escola utiliza o material didático premium da editora FTD, que é atualizado anualmente e integra um sistema completo de ensino, focado em idiomas, preparatórios para o ENEM e os vestibulares mais concorridos, proporcionando aos professores e alunos uma ampla base de conteúdos e questões para a aplicação de simulados ranqueados nacionalmente e avaliações personalizadas.

Como resultado, os estudantes da ESIC conquistaram notas expressivas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e foram aprovados em vestibulares concorridos, como o da Universidade Federal do Paraná (UFPR). O compromisso é garantir que os alunos tenham uma formação de alto nível, permitindo que conquistem bons resultados acadêmicos e se destaquem em suas carreiras.

Os alunos do Colégio ESIC Internacional tem o diferencial de poder seguir com sua formação para a faculdade e o MBA na International Business Scholl, que confere Diploma internacionalmente reconhecido, no Brasil ou Europa. Podendo inclusive realizar períodos vivenciais no também nos EUA ou China, dependendo do programa escolhido.

Educação baseada em ética e valores

A ESIC Internacional ainda ganha reconhecimento por sua abordagem humanística. Como colégio cristão católico confessional, conta com o suporte de religiosos, pedagogo e profissionais especializados, que atuam na coordenação pedagógica e na formação integral da pessoa, oferecendo atendimento aos alunos, mediando situações e fortalecendo valores como respeito, empatia, solidariedade e ética.

Por ser uma instituição que adota valores cristãos, a ESIC Internacional promove um ambiente que estimula a convivência harmoniosa entre os alunos, independentemente de credo, raça ou qualquer outra diversidade. A escola também mantém uma política rigorosa contra o bullying, adotando medidas preventivas e corretivas sempre que necessário, com a realização de palestras e ações educativas para conscientizar os estudantes sobre a importância do respeito mútuo.

Outro aspecto marcante é a ênfase no desenvolvimento de competências socioemocionais e éticas, promovido por meio da disciplina Projeto de Vida. A matéria trabalha autonomia, tomada de decisões e preparação para desafios do cotidiano e do futuro, incluindo conteúdos sobre empreendedorismo e formação em todas as dimensões do ser humano.

Tecnologia e inovação na aprendizagem

A infraestrutura do Colégio ESIC Internacional conta com um laboratório de informática moderno e diversos recursos tecnológicos que aprimoram a experiência educacional. Por meio do sistema de ensino premium da FTD, os alunos têm acesso a um completo ecossistema digital de apoio integrado aos livros físicos, permitindo que alunos e professores utilizem dinâmicas online em sala de aula e em casa. Além disso, a escola disponibiliza projetos de robótica com objetivo de explorar a aplicabilidade da tecnologia em diferentes contextos, como sustentabilidade e acessibilidade.

A instituição também oferece um programa bilíngue voltado ao desenvolvimento dos quatro pilares do aprendizado do inglês: leitura, escrita, audição e fala. Como parte dessa iniciativa, utiliza a Plataforma Geppetto, um mundo virtual interativo com jogos digitais, atividades lúdicas e interação com profissionais de outros países. A ferramenta emprega tecnologia adaptativa e inteligência artificial para tornar o aprendizado do idioma mais dinâmico e personalizado.

Acompanhamento personalizado e envolvimento familiar

Outro ponto forte da ESIC Internacional é o acompanhamento pedagógico individualizado. A escola mantém um monitoramento constante do desempenho dos alunos, comunicando os pais sempre que necessário para garantir um suporte educacional adequado. A instituição acredita que a parceria entre escola e família é essencial para o sucesso dos alunos.

Os responsáveis de alunos já matriculados podem marcar reuniões com a coordenação ou a direção, conforme a necessidade. Para famílias interessadas em fazer parte da comunidade escolar, são agendadas visitas que visam esclarecer dúvidas sobre a proposta educacional e o funcionamento do colégio.

Com uma proposta pedagógica dinâmica, que alia educação de excelência, valores sólidos e formação com perspectiva global, o Colégio ESIC Internacional se consolida como uma das principais referências de ensino em Curitiba. Além do ensino formal, a instituição incentiva o desenvolvimento de talentos em diversas áreas, proporcionando um ambiente que valoriza o crescimento integral dos estudantes.

Educação de excelência para um futuro brilhante. Clique aqui e conheça a ESIC Internacional!

Siga a ESIC Internacional nas redes sociais

LinkedIn | Instagram

Quer mais informações? Clique aqui e fale com a ESIC Internacional diretamente pelo WhatsApp!